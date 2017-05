Ex-Torjäger drückt die Daumen Roci Schiemann kennt die Phase, in der viel auf dem Spiel steht. Vor 30 Jahren ging es um den Verbleib in der DDR-Oberliga.

Vor 30 Jahren Torjäger bei Fortschitt Bischofswerda, betreut Roci Schiemann (r.) heute die BFV-Kicker als Physiotherapeut. © Archivfoto: Christian Kluge

Fußball-Oberliga. Erik Schmidt redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Optimal ist die Situation wahrlich nicht, aber was soll man machen?“ Der Trainer des Fußball-Oberligisten Bischofswerdaer FV meint die Tatsache, dass im Monat Mai in personellen Fragen schon Nägel mit Köpfen gemacht werden sollten. „Wir aber wissen noch gar nicht, wo wir 2017/18 spielen.“ Dabei ist Fakt, dass seine Mannschaft in der Spitze der Süd-Staffel mitspielt und als Tabellendritter in die Endphase der Meisterschaft geht, äußerst positiv.

Schließlich gab es im Sommer 2016 einen großen Umbruch im Kader. Und jetzt könnte sogar der Aufstieg in die 4. Liga gelingen, auch wenn die Chance klein ist. Einer, der weiß, wie man sich im Endspurt einer Saison fühlt, ist Roci Schiemann. Der einstige Torjäger, der zusammen mit Frank Bischoff die Kicker physiotherapeutisch betreut, spielte vor genau 30 Jahren mit „Fortschritt“ um den Verbleib in der DDR-Oberliga. Bis zum letzten Spieltag durften die Bischofswerdaer damals nach ihrem ersten Jahr in der höchsten Spielklasse des Landes auf den Klassenerhalt hoffen. „Wir gewannen durch ein Tor von mir in Frankfurt mit 1:0. Danach hätte im Heimspiel gegen Erfurt ein Sieg gereicht, aber wir verloren mit 3:4.“ Schiemann schoss alle drei Tore.

Die aktuelle Situation sieht der 52-Jährige schon mit Bewunderung. „Ich finde es erstaunlich, wie sich diese neu formierte Mannschaft entwickelt hat und drücke ihr natürlich fest die Daumen.“ Der Bischofswerdaer FV (57 Punkte) gastiert am Sonntag ab 13.30 Uhr in Sandersdorf. Chemie Leipzig (65) und Germania Halberstadt (63) legen schon am Sonnabend vor. (js)

