Ex-Stasi-Villa wird Wohnhaus Lange traute sich niemand an die bekannte Bischofswerdaer Immobilie. Die jungen Koschnickes haben so etwas gesucht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Lars und Viola Koschnicke vor ihrem Haus an der Bischofstraße. Sie haben es gekauft und modernisieren es nun zum Wohnen um. Nächstes Jahr will die Familie einziehen. Während des Baus wohnen die Eltern mit ihren drei Kindern auf ihrem Grundstück in einem mobilen Haus wie beim Camping. Auch mit dem Gestalten des großen Grundstückes haben sie schon begonnen. © Steffen Unger Lars und Viola Koschnicke vor ihrem Haus an der Bischofstraße. Sie haben es gekauft und modernisieren es nun zum Wohnen um. Nächstes Jahr will die Familie einziehen. Während des Baus wohnen die Eltern mit ihren drei Kindern auf ihrem Grundstück in einem mobilen Haus wie beim Camping. Auch mit dem Gestalten des großen Grundstückes haben sie schon begonnen.

Die von der Straße aus rückwärtige Seite des Hauses. Den Anbau, den es hier gab, haben die neuen Eigentümer abreisen lassen. Es entsteht ein neuer. Nicht mehr gebraucht werden die vielen Kabel, die die Stasi hat verlegen lassen.

Willkommen bei Viola, Lars, Moritz, Till und Charlotte. Als wir die Familie besuchen, scheint die Sonne. Wir können auf der Terrasse hinter der hohen Grundstücksmauer sitzen, die dort entstand, als die Stasi das Haus bezog und glaubte, sich abschirmen zu müssen. Ein steinernes Ungetüm. Aber die jungen Koschnickes, denen die Villa an der Bischofstraße jetzt gehört, sind sogar ganz froh, dass die Mauer da steht. Sie schirmt total ab vom Straßenlärm. Und so merkt man gar nicht, dass man an einer vielbefahrenen Straße im Garten sitzt. In einem herrlichen weitläufigen Grundstück mitten in der Stadt. Die neuen Eigentümer wohnen hier seit dem Frühjahr. Sie lieben es schon. Alles richtig gemacht mit dem Kauf, sagen sie.

Viola (33) und Lars (36) Koschnicke hat es nicht ganz zufällig nach Bischofswerda verschlagen. Aber auch nicht zwangsläufig. Bis sie hierher kamen, lebten sie in Nordrhein-Westfalen in einem schönen Haus mit ihren Eltern. Sie stammt von dort, er von hier. Er zog mit in ihre Heimat, nachdem sie sich in der Schweiz beim Skifahren kennengelernt hatten, eine Weile in dem Land zum Arbeiten blieben, um dann aber ein Zuhause für eine Familie zu haben. Alles war gut. Dann starb Viola Koschnickes Vater und es folgte ein gründliches Abwägen, was werden soll. Zwei Jahre vergingen, in denen die Familie schließlich auch entschied, das Haus der Eltern aufzulösen. „Das war nicht leicht“, sagt sie. Überlegt hatten die jungen Leute zu der Zeit auch, ob sie neu bauen sollten und wenn ja wo. Ob nicht die Heimat von Lars Koschnicke der Platz ist für neue Wurzeln. So kam es. Nur ein neues Haus wird nicht gebaut.

Vom ersten Moment an überzeugt

Lars Koschnicke erzählt, dass er von seinem Onkel in Bischofswerda erfuhr, dass die lange leerstehende Villa immer noch zum Verkauf steht. „Wir kamen, um sie uns anzusehen. Ich war überzeugt vom ersten Moment an. Das ist ein Haus, wie es nicht jeder hat. Dieses herrliche große Treppenhaus! In so einem offenen Haus bin ich aufgewachsen“, sagt sie. Auf zwei Etagen möchte die Familie wohnen, später auch den Boden ausbauen. Erneuert werden Fenster, Elektrik, Dach und Fassade, die Heizung kann bleiben, muss aber auf Vordermann gebracht werden. Wände werden verrückt, das schöne Parkett wird aufgemöbelt. „Wir haben schon viel geschafft in dem halben Jahr“, sagt Viola Koschnicke zufrieden, während sie am nach Ideen aus dem Internet selbst gebauten neuen Zaun die ersten Sträucher pflanzt. Ein Teich soll in dem großen Garten angelegt, vielleicht auch ein Schwimmbecken gebaut, auf alle Fälle aber noch viel gepflanzt werden. Die sieben Garagen aus Behördenzeiten kommen weg. Schon weil ein Auto von heute gar nicht reinpasst.

Oft bleiben Schiebocker stehen, um zu schauen, was sich bei dem Haus tut, das wegen seiner Vergangenheit eines der bekanntesten in der Stadt ist. Manche wollen auch was wissen. Die neuen Eigentümer sagen, sie stört diese Neugierde nicht. Das glaubt man ihnen auch: freundliche neue Nachbarn, die außerdem total praktisch veranlagt sind. So entschieden sich die Eltern für mobiles Wohnen während der Bauzeit. Sie haben sich zum Kochen, Wohnen, Spielen und Schlafen ein Häuschen neben die Villa in den Garten gestellt, wie es andere im Urlaub auf Campingplätzen mieten. Später verkaufen sie es wieder oder setzen es um an einen der nahen Seen zum Urlaumachen. Den Sommer über haben sich die Kinder hier schon pudelwohl gefühlt. Die Eltern auch, weil sich bestätigt hat, dass es praktisch ist, gleich neben der Baustelle zu wohnen. Wie es den Kindern im Winter gefällt, wenn sie nicht mehr so oft raus können, warten die Eltern nicht ab. Die Mutti hat schon ein kleines Programm gestaltet. „Es gibt ja einiges in der Stadt, wo wir hinkönnen, sagt sie.

Die Frau kümmert sich um die Kinder und den Bau

Das gute Organisieren ist zwangläufig nötig, denn Lars Koschnicke ist viel unterwegs. Er hat Dachdecker und Fassadenbauer gelernt. Heute ist er Industriekletterer und als solcher auf Anfrage der unterschiedlichsten Firmen in ganz Deutschland und dem Ausland unterwegs. Im Einsatz ist er zum Beispiel in offshore Windpark-Anlagen, um umgestürzte Gerüste wieder aufzubauen. Für diesen Job hat er sich qualifiziert und muss sich jedes Jahr neuen Tests unterziehen. Auch wenn er mal älter geworden ist, sieht er hier seine berufliche Zukunft. Dann, wenn es klappt, als selbstständiger Chef, der nicht mehr selber klettert. Viola Koschnicke ist Kauffrau. Bis sie hierher kamen, hat sie als Tagesmutter gearbeitet, genau wie ihre Schwiegermutter in Bischofswerda. Das hier wieder zu machen, kann sie sich aber nicht vorstellen. Es würde bei gleicher Arbeitszeit nur das halbe Geld geben. Erst einmal ist Viola Koschnicke froh, dass sie sich um die Kinder und den Bau kümmern kann und es auch so reicht. Aber sie will wieder arbeiten.

Gemütlich vorm mobilen Haus sitzend, geht der Blick Richtung Villa. Die Koschnickes erzählen, dass sie sich vor dem Kauf natürlich von Experten haben beraten lassen, in welchem Zustand das Haus ist. Danach hatten sie Vertrauen. Doch um die Statik zu unterstützen, war schon der Einsatz einer Spezialfirma aus Mailand angesagt. Die Fachleute erzeugten ein 3-D-Bild vom äußerlich nicht sichtbaren Baugrund. Und dann verpressten sie durch kleine Löcher am Gebäudesockel 13 Tonnen Kunstharz, bis ein stabiles Streifenfundament stand. „Auf dem Bild war zu sehen, was unterm Haus passiert“, sagt Lars Koschnicke.

Auffälligste Veränderung, die man von außen sieht: Es fehlt der Anbau. Die neuen Eigentümer haben ihn abreißen lassen. Aber schon nächstes Jahr entsteht ein neuer, diesmal ein sich der Villa charmant anpassender Bau. Eine Art Einliegerwohnung soll das werden, in die Viola Koschnickes Mutti einziehen wird, die mit nach Bischofswerda gekommen ist, um nicht allein zurück zu bleiben. Und weil es in Familie so schön ist, zogen auch Onkel und Tante mit um. Alle wohnen jetzt in Bischofswerda. Viola und Lars Koschnicke stammen beide aus einer großen Familie. Dass so viele nun hier zusammen sind, freut die beiden, aber nicht nur, weil es viel Hilfe auf dem Bau gibt. Viola Koschnicke sagt, „ich stell mir vor, es ist Weihnachten, unsere Villa fertig, wir haben viel Platz und alle kommen uns besuchen.“

zur Startseite