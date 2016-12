Ex-Stadtrat wegen Beleidigung verurteilt

Zwei Verhandlungstage, ein großes Theater des 74-jährigen Angeklagten – und dann doch eine Verurteilung in dem Prozess am Amtsgericht Dresden. Rentner Werner K. muss nun eine Geldstrafe von 1 200 Euro wegen Beleidigung in mehreren Fällen bezahlen. Einen Strafbefehl in Höhe von 750 Euro hatte er zuvor schon nicht akzeptiert und Einspruch eingelegt. Teurer wurde es nun vor allem deswegen, weil der Angeklagte kein Geständnis abgelegt hatte.

Der Ex-Stadtrat hat nach Überzeugung des Gerichts Ende 2014 eine italienische Familie im Lockwitzgrund als „Mietnomaden“ und Angehörige der „mafiösen italienischen Camorra“ beleidigt. Er habe zwei Beiträge im „Lockwitzer Anzeiger“ veröffentlicht, für den er verantwortlich sei. K. hatte immerhin zugegeben, die Informationen für diesen Beitrag geliefert zu haben. Darüber hinaus habe er einen der Mieter auch persönlich unter anderem als „blödes Schwein“ beleidigt. Am zweiten Verhandlungstag hatte der Zeuge das bestätigt. Die Geschädigten hatten in dem Haus gewohnt, das heute dem Angeklagten angeblich gehört. Der frühere Stadtrat behauptete, er habe „Fakten“ genannt, die er belegen könne. (SZ/lex)

