Ex-Riesaer in der National-Elf Dennis Borkowski steht im U15-Aufgebot für zwei Länderspiele in Holland. Das Fußball-ABC lernte er in der Stahlstadt. Jetzt stürmt er für RB Leipzig.

Dennis Borkowski von RB Leipzig in Aktion: Beim Pokalfinale des SFV vor einem Jahr zeigte der Ausnahmespieler mit Riesaer Wurzeln beim 8:0 gegen Dynamo Dresden oft gleich mehreren Gelb-Schwarzen die Hacken. Heute und am Sonnabend streift sich der 15-Jährige nun sogar das DFB-Trikot über. © Archiv/D. Förster

Im Kader der U16-Mannschaft von RB Leipzig wird er unter der Rubrik „Angriffsbullen“ geführt. Mit bislang zwölf Treffern in der laufenden Regionalliga-Saison macht Dennis Borkowski der Bezeichnung alle Ehre. Hinzu kommen sechs Treffer in der U15, für die der 15-Jährige eigentlich noch spielberechtigt ist. Der Verein habe ihn sozusagen „hochgezogen“ aufgrund seiner Entwicklung, sagt Dennis’ Mutter Madlen Borkowski.

Tatsächlich steht der Ex-Riesaer jetzt in der deutschen Nationalmannschaft der U15. Im niederländischen Wezep geht es heute und am Sonnabend für das DFB-Team gegen die gleichaltrigen Gastgeber. Dennis Borkowski ist neben seinem Vereinskollegen Tim Schreiber (Torwart) sowie dem Cottbuser Jannis Lang der einzige Nominierte aus einem ostdeutschen Verein.

Überraschend kommt die Berufung freilich für Insider nicht. Denn Dennis Borkowski hat in der Vergangenheit schon immer mal für Aufsehen wegen seines außergewöhnlichen Talents gesorgt. Bei diversen Wettbewerben um den „härtesten Schuss“ sorgte er für Staunen bei Konkurrenten und Zuschauern. In den jeweiligen Spielklassen seiner Karriere war er in der Regel unangefochtener Torschützenkönig. 2014 dann der entscheidende Schritt aus Riesa bzw. nach Stationen in Dresden zu Rasenballsport Leipzig. „Ich bin froh, dass Dennis damals nach Leipzig gegangen ist“, sagt Madlen Borkowski. In der Messestadt setzte sich die gute Entwicklung fort, natürlich immer kritisch beäugt von Trainern und Familie. Doch Madlen Borkowski hat die Stärken des Sohnemanns längst ausgemacht. „Dennis setzt seine Fähigkeiten optimal ein und hat ein gutes Auge auch für seine Mitspieler, gibt fast immer passgenaue Pässe, die dann zu einem Tor führen“, sagt sie. Ja, so einfach kann Fußball sein.

Dass man im Hause Borkowski angesichts der Saison der RB-Männer auch in Richtung Bundesliga schaut, wäre nachvollziehbar. Madlen Borkowski hält den Ball flach. „Er hat noch einen langen Weg vor sich“, sagt sie. Dennis selbst sieht seine unmittelbare Zukunft erst einmal in Leipzig, bis er sein Abitur in der Tasche hat. „Was dann kommt, lassen wir auf uns zukommen“, so Madlen Borkowski.

zur Startseite