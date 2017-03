Ex-Radeberger sorgt für Motivation Der Radeberger SV geht am Wochenende als Favorit ins Rennen.

© Uwe Soeder

Von der Tabellenkonstellation her geht der Radeberger SV am Sonnabend ab 15 Uhr gegen die Sportfreunde 01 Nord als klarer Favorit ins Rennen. Während der RSV in der Stadtoberliga Dresden auf einem gesicherten dritten Platz rangiert, stecken die Kicker von der Meschwitzstraße als Vorletzter mitten im Abstiegskampf. Allerdings werden dabei sicher auch Erinnerungen an das Hinspiel wach. Damals siegte Radeberg nur knapp mit 4:3. Für die kommende Begegnung des 17. Spieltages hofft Trainer Markus Seidel aber nicht wieder auf eine solche Zitterpartie: „Die Jungs werden voll motiviert auflaufen. Mit Mirko Möckel steht ein Ex-Radeberger im Tor der Sportfreunde. Das wird uns anspornen.“ Der Gegner kassierte am letzten Spieltag der Stadtoberliga eine 0:3-Pleite gegen Post Dresden, während der Radeberger SV beim SV Loschwitz zu einem deutlichen 5:1-Sieg kam. So ein Endergebnis wäre nun auch RSV-Coach Seidel sehr recht. (jj)

