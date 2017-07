Ex-Profi kickt mit Kindern René Tretschok war beim Fußballcamp in Lommatzsch dabei.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

24 Kinder des SSV Lommatzsch, darunter zwei Mädchen, haben am Fußballcamp in Lommatzsch teilgenommen. Drei Trainer der Deutschen Soccer-Liga haben das Camp begleitet. Dort geht es in erster Linie um den Gedanken des Fair Play. Das heißt, einen respektvollen, offenen und gewaltfreien Umgang über den Fußball zu vermitteln. Dazu gab es eine kleine Fair-Play-Schule.

Es wurde auch ein Turnier veranstaltet, bei dem René Tretschok, ehemaliger Bundesligaprofi und Champions League-Gewinner mit Borussia Dortmund, dabei war. Er hat gemeinsam mit den Kindern gekickt und trainiert. Das Fußballcamp wurde durch die Sparkasse Meißen über die Ausschüttung aus dem Zweckertrag des PS-Sparens unterstützt. (SZ)

zur Startseite