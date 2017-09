Ex-Minister setzt sich für Siemens-Azubis ein Thomas Jurk: Siemens soll seine Berufsausbildung am Standort Görlitz „vollumfänglich erhalten“.

Bundestagsabgeordneter Thomas Jurk (SPD) © DBT/Inga Haar

Görlitz. Siemens soll seine Berufsausbildung am Standort Görlitz „vollumfänglich erhalten“. Das fordert Sachsens früherer Wirtschaftsminister und heutige SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk in einem Brief an Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaiser, der der SZ vorliegt.

Siemens habe erst vor drei Jahren 1,5 Millionen Euro in die Modernisierung des Görlitzer Ausbildungszentrums gesteckt und damit, so heißt es in dem Schreiben, „in Zeiten des sich abzeichnenden Fachkräftemangels durch vorbildliche Aktivitäten bei der Ausbildung gepunktet“. Jurk weist auf ein Bündnis aus Azubis, Mitarbeitern, Gewerkschaften und parteiübergreifend politischen Akteuren hin, das sich für den Erhalt der Ausbildung im Görlitzer Siemens-Werk einsetzen. Jurk fürchtet andernfalls auch „unmittelbare Konsequenzen“, nicht nur für jetzige und künftige Auszubildende, sondern auch für die Kooperation mit der Hochschule Zittau/Görlitz. Landrat Bernd Lange sorgt sich in dem Zusammenhang um das Berufsschulzentrum in Weißwasser, wo die Siemens-Lehrlinge ihre theoretische Ausbildung erhalten. Dort ist die Lage ohnehin schwierig, weil die Leag als Vattenfall-Nachfolger ebenfalls die Ausbildung umstellt. (SZ/sb))

zur Startseite