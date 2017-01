Ex-Manufaktur-Anwalt will eine halbe Million Der Streit um die Kündigung wird hart ausgefochten. Die Manufaktur Meissen hat vor Gericht eine bestimmte Strategie.

Hält nach wie vor große Stücke auf Rechtsanwalt Torsten Bremer: Der frühere Manufaktur-Aufsichtsratschef Kurt Biedenkopf begleitete den Meißner Juristen vergangenen Sommer zum Prozess, in dem er gegen seine Kündigung bei dem Porzellan-Hersteller klagte. Jetzt gab es in Dresden ein zweites Verfahren in dieser Sache. © Matthias Rietschel

Es geht um sehr viel Geld am Dienstag im Saal des Arbeitsgerichts in der Dresdner Albertstadt. Vor Richterin Cordula Zies sind der langjährige Haus-Anwalt der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen Torsten Bremer und ein Vertreter des Staatsbetriebes erschienen. Ende 2015 musste der Syndikus das Unternehmen verlassen. Dagegen klagt der Meißner.

Pikant: Im gleichen Saal und vor der gleichen Richterin liefen in den vergangenen Jahren Prozesse, in denen einfache Angestellte der Manufaktur wie Porzellanmaler gegen ihre Kündigung kämpften. Zu jener Zeit war Bremer noch für den beklagten Porzellanhersteller tätig.

Beobachtet wird das aktuelle Verfahren von zwei Mitgliedern der Bürgerinitiative „Manufaktur Meissen“. Ihren Angaben zufolge verweist Bremer darauf, rund 30 Jahre in der Manufaktur mit einem unbefristeten Vertrag angestellt gewesen zu sein. Tatsächlich stieß er SZ-Informationen zufolge noch unter Reinhard Fichte, Generaldirektor von 1983 bis 1989, zu dem damaligen DDR-Vorzeige-Betrieb.

Der 56-Jährige habe das Unternehmen diese Woche in Dresden dazu aufgefordert, ihn bis Ende März 2019 weiter zu beschäftigen und das bisherige Gehalt von 10 000 Euro pro Monat zu zahlen. Zusammen mit einer Abfindung und extra Geld für seine Tätigkeit in den jetzt abgewickelten Auslandstöchtern in Italien und Asien kommen nach Berichten der Beobachter rund eine halbe Million Euro zusammen. Von Bremer selbst, der am Mittwoch von der Meißner SZ-Redaktion telefonisch angefragt wurde, gab es keinen Kommentar.

Interessantes Detail am Rande: Die Frage der Richterin, ob er sich vorstellen könne, wieder für die Manufaktur zu arbeiten, wird von dem Juristen verneint. So schildern es die Beobachter. Der Rechtsanwalt habe dies mit einem gestörten Vertrauensverhältnis begründet. Das Geld stehe ihm trotzdem zu. Gleichzeitig sei von ihm behauptet worden, aufgrund des Gerichtsverfahrens nicht in seinem Beruf tätig sein zu können.

Dem widerspricht allerdings, dass der 56-Jährige im Internet aktiv für seine Kanzlei auf der Meißner Teichstraße wirbt. „Unsere seit 1990 bestehende Kanzlei unterstützt Sie jederzeit professionell bei der Lösung Ihrer rechtlichen Probleme, die unter anderem durch eine Fachanwaltschaft ausgewiesen sind“, heißt es auf der Seite. Die Rechtsanwälte der Kanzlei würden „Privatpersonen sowie kleine und mittelständische Betriebe in einer Vielzahl von täglich und außergewöhnlich auftretenden Rechtsproblemen“ betreuen. Ein Verweis auf derzeit ruhende Geschäfte findet sich auf der Internetseite nicht.

Nachdem beide Seiten ihre Positionen erläutert haben, schlägt Richterin Cordula Zies einen Vergleich vor. Die zwei Parteien sollten sich in den nächsten Wochen dazu austauschen. Passiert bis Mitte März nichts, werde ein Urteil gefällt.

SZ-Informationen zufolge dürfte die Staatliche Porzellan-Manufaktur letztere Variante bevorzugen. Die Sache solle ausgefochten werden, heißt es. Dahinter dürfte nicht zuletzt der Gedanke stehen, dass Hunderttausende Euro für Torsten Bremer angesichts der schwierigen Situation des Unternehmens in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stoßen dürften. Aufgrund enormer Kosten für den gescheiterten Umbau zu einem breit aufgestellten Luxuskonzern schrieb der Porzellan-Hersteller in den letzten Jahren hohe Verluste.

Unklar ist unterdessen, wie ein zweiter, seit vergangenem Jahr laufender Prozess zu einer ersten Kündigung für Bremer ausgegangen ist. Laut Beobachtern der Bürgerinitiative liege hierzu ein Urteil vor, welches jedoch noch nicht rechtskräftig sei.

In der Öffentlichkeit wurde Torsten Bremer vor allem durch sein kompromissloses Vorgehen gegen ausländische Marken-Piraten, aber auch gegen heimische Firmen bekannt. Immer wieder ging die Manufaktur gegen Mittelständler – wie die Winzergenossenschaft Meißen oder die Privatbrauerei Schwerter Meißen – vor und warf diesen vor, die Rechte an einer der unzähligen Meissen-Marken des Luxus-Herstellers verletzt zu haben. Im Vorfeld von Bremers Kündigung Ende 2015 soll Meissen-Chef Tillmann Blaschke in diesem Zusammenhang von überbordenden juristischen Aktivitäten gesprochen haben. In einem Interview mit der SZ hatte Bremer dagegen die Marken-Politik der Manufaktur verteidigt. Diese verhindere keine privaten Investitionen, sondern schütze die eigenen Arbeitsplätze.

