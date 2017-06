Ex-Lomma-Chef verhaftet Martin Spieß soll in Bayern eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft.

Das Lachen dürfte dem früheren geschäftsführenden Gesellschafter der damaligen Lomma GmbH vergangen sein. Vorige Woche wurde er in Bayern verhaftet, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird ein bewaffneter Raubüberfall vorgeworfen. © Claudia Hübschmann

Die kriminelle Karriere des einstigen geschäftsführenden Gesellschafters der damaligen Lomma GmbH hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Wie die SZ erfuhr, wurde der 60-Jährige am 22. Mai auf dem Parkplatz Sophienberg an der Autobahn 9 verhaftet. Spezialkräfte der Polizei Nordbayern nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos fest. In seinem Fahrzeug wurden eine Schreckschusswaffe, ein Elektroschocker und ein Reizstoffsprühgerät gefunden. Zuvor war nach ihm wochenlang gefahndet worden. Spieß wurde beim Amtsgericht Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dies bestätigte am Donnerstag Monika Rudolph, Pressesprecherin des Amtsgerichtes Stuttgart.

Dem früheren Lomma-Chef wird ein bewaffneter Raubüberfall vorgeworfen. Wie TV Oberfranken berichtet, soll er am Abend des 27. April in Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg eine 37 Jahre alte Frau beraubt haben. Spieß soll die Ungarin in seinem Auto mitgenommen und mit ihr Geschlechtsverkehr vereinbart haben. Gemeinsam fuhr man zu einem Waldweg. Dort soll der 60-Jährige die Frau mit einer Schusswaffe bedroht und ihre Handtasche mit rund 100 Euro Bargeld und dem Handy geraubt haben. Das Opfer ließ er auf dem Waldweg zurück. Die Frau erkannte den Tatverdächtigen auf mehreren ihr von der Polizei vorgelegten Fotos eindeutig wieder. Spieß, der in Österreich wohnt, war als Handelsvertreter unterwegs.

Derzeit laufen die Ermittlungen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte. Da bei bewaffnetem Raubüberfall eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren droht, dürfte der Fall vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt werden. Eine Verurteilung hätte für Spieß aber noch viel weitreichendere Folgen. Im März vorigen Jahres wurde er im Zusammenhang mit der Lomma-Pleite vom Amtsgericht Dresden wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, Bankrotts in 195 Fällen sowie Insolvenzverschleppung und Bankrotts in 26 Fällen zu zwei Haftstrafen von jeweils zwei Jahren verurteilt. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Wegen Untreue in neun Fällen muss er außerdem 9 000 Euro zahlen. Spieß steht also unter zweifacher Bewährung. Im Falle einer neuen Verurteilung droht nicht nur eine neue, langjährige Haftstrafe, sondern auch die insgesamt vier Jahre Bewährung würden widerrufen. „Bei einer neuen Tat sind Sie reif. Dann gibt es kein Zurück mehr. Vier Jahre sind eine lange Zeit“, hatte der Dresdner Richter damals eindringlich gesagt.

Auch in Österreich ist noch eine Bewährung offen. Am 28. November 2015 wurde Spieß dort wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung zu einer Haftstrafe von zwei Monaten auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Am 5. August 2015 verurteilte ihn das Amtsgericht Stuttgart wegen Freiheitsberaubung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 6 000 Euro. Insgesamt 14 Vorstrafen stehen in seinem Sündenregister. Schon als er nach Lommatzsch kam, war er mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls.

Spieß hatte nach dem Dresdner Urteil im vergangenen Jahr gegen die SZ geklagt. Er fühlte sich durch die Berichterstattung in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, forderte eine Unterlassungsverklärung. Die Pressekammer des Landgerichtes Dresden wies die Klage ab, wertete die Berichterstattung als zulässig. Spieß wurde außerdem zur Zahlung aller Kosten verurteilt. Vor Gericht gab es zudem eine falsche eidesstattliche Versicherung ab. Er gab an, dass er niemals in Untersuchungshaft gesessen habe. Tatsächlich saß er schon einmal 19 Tage in U-Haft.

Spieß hatte 2006 den insolventen Landmaschinenbauer Lomma für rund zwei Millionen Euro erworben. Im März 2010 meldete die Lomma Insolvenz an. Die Schulden der Firma beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf rund zehn Millionen Euro.

