Ex-Lomma-Chef bleibt im Gefängnis Der 60-Jährige wurde am Montag am Landgericht Stuttgart zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Das Landgericht Stuttgart hat Martin Spieß (Foto) wegen schweren Raubes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Lommatzsch/Stuttgart. Die Straftaten, die der frühere geschäftsführende Gesellschafter der Lomma GmbH in Lommatzsch und der Rotec Radebeul Martin Spieß beging, holen den 60-Jährigen jetzt vermutlich ein. Im März vorigen Jahres wurde er vom Schöffengericht des Amtsgerichtes Dresden wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, Bankrotts in 195 Fällen sowie Insolvenzverschleppung und Bankrotts in 26 Fällen zu zwei Haftstrafen von jeweils zwei Jahren und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Die Haftstrafen wurden für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Jetzt droht der Widerruf dieser Bewährungen. Denn Spieß beging in der Bewährungszeit erneut schwere Straftaten.

Am Montag hat ihn das Landgericht Stuttgart wegen schweren Raubes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Seit seiner Verhaftung im Mai dieses Jahres sitzt er in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde aufrecht erhalten.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, am 27. April dieses Jahres nahe Stuttgart eine 37 Jahre alte Prostituierte mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihr die Handtasche geraubt zu haben. In dieser befanden sich auch die 150 Euro, die er zuvor für ihre Dienste bezahlt hatte. Der Angeklagte stritt ab, die Pistole bei der Tat benutzt zu haben. Diese habe lediglich ungeladen im Kofferraum gelegen. Die Geschädigte sagte hingegen, er habe ihr die Waffe in Kopfhöhe entgegengehalten und sie aufgefordert, ohne ihre Handtasche aus dem Auto auszusteigen. Ob er die Waffe tatsächlich einsetzte, konnte nach Auffassung des Gerichtes nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Für den Staatsanwalt allerdings galt es als erwiesen. Er hatte deshalb auch eine deutlich höhere Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten gefordert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es ist Revision möglich. Sollte es rechtskräftig werden, droht auch der Widerruf einer Strafe, die er in Österreich, wo er jetzt lebt, erhielt. Dort wurde er am 28. November 2016 wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung zu einer Haftstrafe von zwei Monaten auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Auch hier soll es sich um einen Vorfall mit einer Prostituierten gehandelt haben.

Mit der heutigen Lomma hat die Sache nichts zu tun. Nach einer weiteren Insolvenz übernahm 2014 der belgische Geschäftsmann Marc van Geoy als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer die neu gegründete Lomma Sachsen GmbH. Sie hat heute rund 60 Mitarbeiter.

zur Startseite