Ex-Lehrlinge besichtigen Stahlbau In Niesky haben die Männer einst Schlosser und Stahlbauer gelernt. Nach 50 Jahren kehren sie für ein Klassentreffen zurück.

Im Bürgerhaus feiern und im Stahlbau Niesky eine Besichtigungstour drehen, das planen ehemalige Lehrlinge aus dem Nieskyer Stahlbau und dem Waggonbau. © André Schulze

In den vergangenen Monaten hat Richard Hohlfeldt ein großes Puzzle zusammengesetzt. Keines im herkömmlichen, sondern eines im übertragenen Sinne. Dem 68-Jährigen ist es nämlich gemeinsam mit Mitstreitern gelungen, fast alle ehemaligen Klassenkameraden aus dem Stahlbau und dem Waggonbau in Niesky ausfindig zu machen. Dort haben er und 22 andere junge Männer von 1964 bis 1967 Betriebsschlosser oder Stahlbauer gelernt. Nur ein Mitschüler scheint wie vom Erdboden verschluckt.

Dabei haben Richard Hohlfeldt und die anderen nichts unversucht gelassen und jede Spur verfolgt. Auf der Suche nach ihren alten Klassenkameraden haben sie sich sogar an das Meldeamt der Stadt Dresden gewandt, als sie einmal nicht weitergekommen sind. Mit Erfolg. „Es war toll, etwas herauszufinden“, sagt Richard Hohlfeldt begeistert. Noch toller soll nun das gemeinsame Wiedersehen am Sonnabend werden. 15 ehemalige Lehrlinge haben ihr Kommen zugesagt. Für sie hat Richard Hohlfeldt nicht nur einen Raum im Bürgerhaus organisiert, sondern auch einen Stadtrundgang und eine Besichtigung des Stahlbaus.

Dass ausgerechnet bei Richard Hohlfeldt die Fäden für das Treffen zusammenlaufen, verwundert im ersten Moment. Denn er lebt heute im hessischen Taunusstein nahe Wiesbaden und hat somit den vermutlich längsten Anfahrtsweg von allen. Doch Kontaktpflege sei ihm schon immer wichtig gewesen, erzählt Richard Hohlfeldt. „Wenn Du Kontakte nicht pflegst, dann verlierst Du sie“, sagt er. Seine Recherchen in den letzten Monaten unterstreichen das. In Zukunft dürfte vieles einfacher werden. „Die meisten haben mittlerweile eine E-Mail-Adresse“, sagt der Organisator des Klassentreffens. Die wechselt in der Regel nicht.

Nun ist Richard Hohlfeldt wie alle anderen auch gespannt, wie es den Klassenkameraden von einst ergangen ist. Er denkt gerne an die Jahre in Niesky zurück. Da ein Großteil der Lehrlinge unter der Woche im Internat gelebt hat, sei das Verhältnis entsprechend eng gewesen. „Das war eine tolle Zeit und man denkt gerne daran zurück“, sagt Richard Hohlfeldt. Keine gute Erinnerungen hat der gebürtige Beiersdorfer an die Enteignung des väterlichen Betriebes bei Löbau und die spätere Ausreise mit seiner Familie aus der DDR. Im Nieskyer Bürgerhaus werden sich die Männer am Sonnabend viele spannende Geschichten erzählen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen.

zur Startseite