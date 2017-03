Ex-Landrat: Ohne Freistaat geht es nicht Nikolaus Drexler sieht das Land in der Pflicht. Sachsen müsse die Burg Hohnstein zurücknehmen. Und eine neue Nutzung finden.

Die Zukunft der Burg Hohnstein muss gesichert werden. © Marko Förster

Der ehemalige Landrat Nikolaus Drexler kann sich noch gut an die Diskussionen erinnern, als ein Standort für das Nationalparkzentrum gesucht wurde. Neben dem alten Kino in Bad Schandau war damals auch die Burg Hohnstein im Gespräch. „Es gab damals viele Neid-Diskussionen zwischen den ehemaligen Kreisen Pirna und Sebnitz. Und so fiel halt auch die politische Entscheidung gegen Hohnstein. Doch die Entscheidung damals war falsch“, sagt er.

Diesen Fehler könne der Freistaat jetzt korrigieren. Die Landesregierung lasse ständig Behörden umziehen, warum nicht auch die Nationalparkverwaltung samt Nationalparkzentrum. Und Drexler hat auch Argumente, weshalb eine Verlagerung gut wäre. Zum einen liegt das Nationalparkzentrum an der vielbefahrenen Bundesstraße. Und es könnte bei Hochwasser wieder überflutet werden. Zum anderen liege die Burg Hohnstein direkt im Nationalpark. Eine bessere Verbindung zur Natur könne es nicht geben. Darüber hinaus verweist Drexler auf die Geschichte.

1924 fasste der Landtag den Beschluss, die Burg als Jugendherberge zu nutzen. Und was dem Land schon mal gehört habe, sollte an dieses zurückgehen. Nur so könne die Zukunft der Burg gesichert werden. „Dafür benötigen wir klare politische Bekenntnisse aller Parteien wie auch der Landtags- und auch der Bundestagsabgeordneten“, meint Nikolaus Drexler. (SZ/aw)

