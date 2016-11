Ex-Kita in Neugersdorf brennt Feuerwehr und Rettungskräfte im Oberland sind Donnerstagabend zu einem großen Feuer in einer alten Villa ausgerückt. Der Dachstuhl ist völlig ausgebrannt.

Der Dachstuhl der Villa in Neugersdorf brennt. © Jens Kaczmarek/lausitznews

Neugersdorf. Feuerwehrleute aus dem gesamten Oberland haben am Donnerstagabend einen Brand in einer Villa in Neugersdorf bekämpft. Bei dem Gebäude handelt es sich um den ehemaligen Kindergarten am Kreisverkehr unterhalb der Volksbank-Filiale.

Gegen 17.35 Uhr ist die Meldung über den Brand in der leerstehenden bei der Feuerwehr eingegangen. „Als wir ankamen, stand der Dachstuhl in Flammen“, sagt Einsatzleiter Thomas Kriegel. Anwohner hatten gemeldet, sie hätten noch Kinder auf dem Gelände gesehen. „Deshalb sind zunächst vier Trupps zur Personensuche in die Villa geschickt worden.“ Gefunden wurde niemand, die Retter wurden abgezogen. Die weiteren Löscharbeiten waren nur noch von außen möglich, weil eine Decke einzustürzen drohte, erklärt Kriegel.

Um das Feuer im Dachstuhl zu bekämpfen, arbeiteten die Kameraden der Feuerwehr mit einer Drehleiter. Außerdem stellten die Stadtwerke Oberland einen Hubsteiger zur Verfügung. Um an das Gebäude heranzukommen, musste die Feuerwehr zunächst einige Bäume versägen und einen Graben vor dem Haus zuschütten, der für ein Internet-Kabel ausgehoben worden war.

Laut Dirk Reich von der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda sind Wehren aus dem ganzen Umkreis zu dem Brand gerufen worden – aus Ebersbach-Neugersdorf, Seifhennersdorf, Kottmar, Walddorf, Eibau und Neueibau. „Insgesamt waren 65 Kameraden im Einsatz“, sagt Thomas Kriegel. Außerdem war ein Notarzt und der Rettungsdienst vor Ort.

Vielen Ebersbach-Neugersdorfern ist die Villa als ehemaliger Kindergarten bekannt. Die Restablöschung dauerte noch bis in die Nacht hinein an. Die Polizei sperrte das Gebiet rund um den Kreisverkehr ab. Warum das Feuer ausgebrochen ist – das wird die Polizei ermitteln.(szo)

