Ex-Kaufhalle hat neue Eigentümer Die Cunewalder Firma Ricon Metallerzeugnisse nutzt das Gebäude in Weigsdorf-Köblitz vorerst als Lager. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Die Geschäftsführer Marcel Konetzky (l.) und Matthias Ringel, nutzen die bisher leerstehende Kaufhalle jetzt für ihre Firma Ricon Manufaktur. © Uwe Soeder

Weigsdorf-Köblitz. Die ehemalige Kaufhalle nahe der Albert-Schweitzer-Siedlung in Weigsdorf-Köblitz hat neue Eigentümer. Sie gehört jetzt der Cunewalder Firma Ricon Metallerzeugnisse. „Wir haben die Halle zukunftsorientiert gekauft, da wir uns noch erweitern möchten“, bestätigen die Geschäftsführer Matthias Ringel und Marcel Konetzky.

Vorerst wird die Immobilie vom Unternehmen nur instand gehalten und als Lager genutzt. Wie es mit dem Gebäude und dem dazugehörenden Außengelände weitergehen soll, wird dieses Jahr geplant. Der 1972 als Konsum-Kaufhalle errichtete Flachbau war knapp zwei Jahre ungenutzt. Davor befand sich darin elf Jahre lang ein BHG-Raiffeisen-Markt, in dem es Baustoffe, diverse Dinge für Haus, Hof und Garten, Getränke sowie feste Brennstoffe gab. Das Angebot reichte von Schrauben über Katzenfutter und Zahnpasta bis hin zu Zement und Pflanzerde. Geschlossen wurde der Markt Ende April 2016. Die BHG Bezugs- und Handelsgenossenschaft Raiffeisen Malschwitz begründete den Schritt mit zu geringen Umsätzen.

Die Firma Ricon Metallerzeugnisse, die ihren Sitz an der Neudorfstraße in Cunewalde hat und rund 30 Mitarbeiter beschäftigt, bietet Grills, Kamine, Tische, Bänke, Sideboards, Regale und vieles mehr an. Das Besondere dabei ist, dass nur auf Bestellung gefertigt wird. Der Kunde kann die meisten der über 100 Produkt zu Hause am Computer selbst konfigurieren, seine Wunschmaße eingeben, zwischen verschiedenen Holz- und Gesteinsarten oder anderen Materialien und deren Bearbeitung wählen.

