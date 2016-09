Ex-Kanzler besucht Freital Ein ehemaliger Regierungschef Österreichs kommt nächste Woche ins Kulturhaus. Er spricht über Leitkultur.

Wolfgang Schüssel, von 2000 bis 2007 Bundeskanzler Österreichs, kommt am Mittwoch nach Freital. © dpa

Prominenter Besuch in Freital: Wolfgang Schüssel, von 2000 bis 2007 Bundeskanzler Österreichs, kommt am Mittwoch nach Freital. Der Grund ist eine Festveranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des anstehenden Tages der Deutschen Einheit. Unter dem Titel „Was uns prägt, was uns eint!“ wird Schüssel eine Festrede halten. Im Rahmen der Veranstaltung wird Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) den 71-Jährigen zudem bitten, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Was prägt uns? Was eint uns? Und wie gehen wir mit Trennendem um? Mit klaren Aussagen und Begründungen wachsen die Chancen, unser Miteinander konstruktiv und nachhaltig zu gestalten. Doch wie sieht der Rahmen dafür aus? Auf diese Fragen wollen Schüssel und andere Redner eine Antwort finden.

Je vielfältiger das Leben in Sachsen, in Deutschland und in Europa wird, desto größer sei die Herausforderung, das zu definieren, was Grundlage eines konstruktiven Miteinanders sein müsste, so heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Nicht in der Abgrenzung von Unbekanntem und dem als fremd Empfundenen liege der Schlüssel eines harmonischen Miteinanders, sondern in der Formulierung dessen, was uns präge und bewege, um anschließend zu sehen, was uns eine. Brauchen wir dafür eine neue Leitkultur?

Weitere Redner bei der Veranstaltung sind Landrat Michael Geisler (CDU) und der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Landkreis, Klaus Brähmig. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Teilnehmer ist eine Anmeldung über die Konrad-Adenauer-Stiftung jedoch unbedingt erforderlich.

Anmeldungen per E-Mail:. Weitere Informationen sowie das Programm der Veranstaltung gibt es im Internet hier:

zur Startseite