Ex-JVA-Chef wird Geschäftsführer der Grünen Mathias Weilandt war einst der jüngste Gefängnischef Deutschlands. Nun übernimmt der Jurist eine neue Aufgabe.

Mathias Weilandt geht in die Politik. Der ehemalige JVA-Chef ist jetzt Sachsens Landesgeschäftsführer der Grünen. © Sebastian Schultz

Zeithain/Dresden. Der ehemalige Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain wird neuer Landesgeschäftsführer der sächsischen Grünen. „Wir sind sehr stolz, dass sich mit Mathias Weilandt eine so hoch qualifizierte und kompetente Person für die Grünen entschieden hat“, teilte das Führungsduo Christin Melcher und Jürgen Kasek in Dresden mit. Der 35 Jahre alte Jurist werde sein Amt am 3. Februar antreten. Damit seien die sächsischen Grünen für die kommenden Landtagswahlen „personell sehr gut aufgestellt“. Weilandt zeigte sich indes froh „über die Offenheit und das Vertrauen, mich als Landesgeschäftsführer ganz ohne Stallgeruch zu engagieren“. Er ist den Grünen erst vor Kurzem beigetreten und folgt Kai Wächter nach, der die Landesgeschäftsstelle nach nur einem halben Jahr im Amt im vergangenen Sommer wieder verlassen hatte.

Seit September 2015 hatte Mathias Weilandt das Gefängnis in Zeithain geleitet, und galt mit damals 32 Jahren als jüngster JVA-Chef Deutschlands. Er hatte den Posten aufgegeben, um sich seiner Familie zu widmen. Sein Nachfolger ist Regierungsoberrat Oliver Schmidt, der die Justizvollzugsanstalt seit Januar 2017 leitet . (SZ/dpa)

