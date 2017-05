Ex-Grüner vor Gericht Er soll den Meißner Stadtrat Jörg Schlechte und den Kabarettisten Uwe Steimle beleidigt haben.

Der frühere Kreissprecher von Bündnis 90/Die Grünen und ehemalige Mitarbeiter im Regionalbüro des Landtagsabgeordneten Johannes Lichdi (Bündnis 90/Die Grünen) Andreas Vorrath steht in der kommenden Woche vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, auf Facebook den Meißner CDU-Stadtrat Jörg Schlechte und den Dresdner Kabarettisten Uwe Steimle beleidigt zu haben. Schlechte hatte auf Facebook von einem Frühstück mit Steimle berichtet. Daraufhin schrieb Vorrath: Wie passend. Völkisch-antisemitischer Jammerossi „wo ist meine miefige DDR-Steimle“ trifft CDU-Rassist in Meißen. Vorrath wurde daraufhin angezeigt und erhielt einen Strafbefehl. Wegen Beleidigung soll er eine Geldstrafe zahlen. Gegen den Strafbefehl hat der Ex-Grüne Einspruch eingelegt. Nun wird am Mittwoch, 14 Uhr, am Amtsgericht Meißen darüber verhandelt.

Der Kabarettist Uwe Steimle ist zwar als Zeuge geladen, wird allerdings nicht vor Gericht erscheinen. Er gilt als entschuldigt. Beleidigung ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Es wird nicht von Amtswegen strafrechtlich verfolgt, sondern nur auf Antrag des oder der Beleidigten. (SZ/jm)

