Ex-Fußballprofi feuert Nachwuchsspieler an Champions-League-Sieger René Tretschok besucht Görlitz, um Schülern etwas über gegenseitige Achtung zu lehren.

Zwei, die sich auf Anhieb verstehen: Champions-League-Sieger René Tretschok (links) mit Gymnasiast und Fußballer Theo, der sich keine Blöße gab. © nikolaischmidt.de

Keine Spur von Nervosität. Souverän spielt Theo die Bälle von René Tretschok zurück. Egal ob Fuß, Knie oder Kopf – er lässt keinen einzigen fallen. Dabei weiß er genau, wer sein Gegenüber ist: René Tretschok hat immerhin mit Borussia Dortmund schon die Champions League gewonnen, das war 1997. Zweimal war er Deutscher Meister mit diesem Verein.

Für manchen Jugendlichen ist das zu lange her, als dass ihnen der Name etwas sagt. Echte Fußballfans wie Theo, der bei Blau Weiß Empor Deutsch Ossig als Libero spielt, wissen schon, wer René Tretschok ist. Jener sportliche Mann, der am Freitag zu ihnen ins Joliot-Curie-Gymnasium gekommen ist, um sie in Sachen Fair Play fit zu machen. Tretschok, der in Potsdam lebt, reist schon seit sieben Jahren durch Deutschland und lehrt Kinder und Jugendliche, wie sie im Spiel, aber auch im Leben fair bleiben, Mitspieler wie Mitschüler mit Respekt behandeln, sie zu integrieren.

Im Curie-Gymnasium bekommen am Freitag 15 Schüler, die sich freiwillig gemeldet haben, dafür eine spezielle Ausbildung zum Fair Play Botschafter. Auch Theo ist dabei. „Unser Sportlehrer erzählte, wer da am Freitag kommt, und ich finde, das ist schon etwas Besonderes“, so der 16-Jährige. Ehrensache, dass er sich meldete. Am 28. März wird er mit den anderen Botschaftern beim Sparkassen Fairplay Soccer Turnier in der Jahnhalle dann das Wissen anwenden können. Hier werden dann zahlreiche Fußballteams gegeneinander antreten. Das können Schul-, Vereins- oder private sein, gestaffelt in vier Altersgruppen ab sechs Jahren. Als die Fairplay Soccer Tour vor zwei Jahren schon einmal in Görlitz Station machte, nahmen 87 Teams teil. René Tretschok ist stolz darauf, dass das Konzept aufgeht. 2010 hat er noch 3000 junge Leute erreicht, inzwischen sind es schon 20000 pro Jahr, die mitmachen. Für den Ex-Fußballprofi bedeutet das etwa 70 bis 80 Veranstaltungen im Jahr, immer in anderen Städten. In Görlitz ist er zum dritten Mal – und immer wieder begeistert, die tollen Gebäude, die historische Altstadt. Am Donnerstagabend nahm er sich Zeit, mal über den Schlesischen Christkindelmarkt zu schlendern.

Seit Profifußball nicht mehr sein Beruf ist, kümmert er sich noch mehr um Kinder und Jugendliche. Unter anderem in seiner eigenen Fußballschule, die er schon 1995, noch zu aktiven Zeiten, gegründet hat. „Persönlich mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen, ist mir wichtig“, sagt er. „Und zwar auf Augenhöhe und nicht von oben herab.“ Berührungsängste müssen auch die Curie-Gymnasiasten am Freitag keine haben. Tretschok ist locker und sympathisch, beantwortet gern die Fragen der Jungen und Mädchen.

Die besten treffen sich im Juli in Prora auf Rügen zum Bundesfinale. Hier, wie in allen Zwischenrunden, zählen übrigens nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern es gibt auch eine Fairplay-Wertung, wie René Tretschok erklärt. Damit auch weniger sportliche Kinder und Jugendliche Spaß an der Sache haben und mitmachen. Gymnasiast Theo hat den auf jeden Fall. Seine Mitschüler auch: Sie machen fleißig Handyfotos von Theos kleinem, selbstbewussten Spiel mit René Tretschok.

