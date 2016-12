Ex-Freundin deckt Ladendieb Ein Tunesier stiehlt im Supermarkt Lebensmittel im Wert von acht Euro. Laut seiner Aussage war alles ganz anders.

Ein 30-Jähriger bestreitet, in einem Rewe in Pirna auf Diebeszug gewesen zu sein. Der Ladendetektiv hält dagegen. © dpa

Normalerweise, sagt die Staatsanwältin, würde ein Diebstahlsverfahren bei einem Schadenswert von nur acht Euro eingestellt. Doch da der Angeklagte bereits vorbestraft ist, war das nicht möglich, erklärt sie. Laut Anklage soll ein 30-jähriger Tunesier am 22. Juli dieses Jahres im Rewe-Markt an der Remscheider Straße auf dem Sonnenstein eine Dose Thunfisch, ein kleines Glas Honig, Käse-Ecken und zwei Gläser Joghurt entwendet haben. Per Strafbefehl, also einem vereinfachten Strafverfahren, war er deswegen zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden. Dagegen hatte der Mann Widerspruch eingelegt. Zur Hauptverhandlung am Amtsgericht Pirna bestreitet er die Vorwürfe. Der Angeklagte erzählt, dass er die Waren, die vom Ladendetektiv in seiner Umhängetasche gefunden worden waren, zuvor im Kaufland erworben hatte. Von da war er zusammen mit seiner damaligen Freundin noch zum Rewe-Markt gelaufen, weil dort Melonen im Angebot gewesen seien. Einen Kassenbeleg vom Kaufland konnte er allerdings nicht vorweisen.

Die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes bestätigt beinahe wortgetreu dessen Geschichte. Was so wirkt, als hätte sich das Ex-Paar vor der Verhandlung abgesprochen. Sowohl die Richterin als auch die Staatsanwältin äußern Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussage der Frau. Trotz der angeordneten wörtlichen Protokollierung bleibt die 39-Jährige aber dabei, dass sie und ihr damaliger Freund Thunfisch, Honig, Käse und Joghurt zusammen mit noch weiteren Lebensmitteln im Kaufland gekauft hätten.

Der Ladendetektiv ist sich aber sicher, dass die Waren aus dem Rewe-Markt stammten. „Ich konnte sehen, wie der Angeklagte eine Dose Thunfisch aus dem Regal nahm und sie dann in seine Umhängetasche steckte“, berichtet er. Da es kurz vor Ladenschluss war, seien alle Waren bereits für den nächsten Tag komplett wieder aufgefüllt gewesen, sagt er weiter. Jedoch fehlten auch bei Honig, Käse und Joghurt genau die Mengen, die bei dem Tunesier gefunden worden waren.

Nicht nur die Aussage des Detektivs, sondern auch das Geständnis, das der Angeklagte noch am Tatabend abgelegt, später aber widerrufen hatte, ließen das Gericht zu dem Schluss kommen, dass der Diebstahl tatsächlich stattgefunden hatte. Es verurteilt den Mann, der seit 2013 in Deutschland lebt und der bereits im Jahr nach seiner Einreise wegen unerlaubter Einfuhr und Handels mit Betäubungsmitteln angeklagt war und seitdem unter laufender Bewährung steht, zu einer Geldstrafe von 900 Euro. Zusätzlich trägt er die Kosten des Verfahrens.

