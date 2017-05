Gerichtsbericht Ex-Freund über den Tisch gezogen? Ohne dessen Wissen soll eine Frau ihren Ex aus der Grundschuld für ein Grundstück austragen lassen haben. Sie bestreitet das.

Selbst nach drei Prozesstagen ist es einer jungen Frau aus dem oberen Osterzgebirge unbegreiflich, dass sie auf der Anklagebank sitzt. „Ich weiß gar nicht, was das soll“, wundert sie sich noch kurz vor der Urteilsverkündung. Die Speditionskauffrau beteuert, dass das, was sie getan hatte, mit ihrem Ex-Freund abgesprochen gewesen sei. „Er wollte das so, sonst hätte ich das doch nie gemacht“, sagt sie weinend.

Angeklagt ist die Deutsche wegen Untreue. Sie soll im Oktober 2014 mittels einer Generalvollmacht die Löschung ihres ehemaligen Lebenspartners aus der Grundschuld eines im Familienbesitz befindlichen Grundstücks beantragt haben. Weiter besteht der Verdacht, dass sie auf einem Blankodokument, was nur die Unterschrift ihres Ex-Partners trug, dessen Einverständniserklärung selbst verfasst hatte, um damit die Vollmacht zu bestätigen.

Am ersten Verhandlungstag Mitte März dieses Jahres hatte die 35-Jährige eingeräumt, den Austrag ihres Ex aus der Grundschuld tatsächlich veranlasst zu haben. Dahinter steckte eine komplizierte Geschichte: Von 2006 bis Ende 2014, so erzählte die Angeklagte, seien sie und der Geschädigte ein Paar gewesen. Während dieser Zeit hatten beide einen Kredit für ihre Mutter aufgenommen, damit die einen finanziellen Engpass überbrücken konnte. Aus Dankbarkeit und zur Absicherung hatte die Geschäftsfrau das Paar in die Grundschuld ihres Firmengrundstücks eintragen lassen. Zudem sei geplant gewesen, auf einem Teilstück des Geländes ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Erste Gespräche und Planungen dazu habe es noch 2013 gegeben, erklärte die junge Frau vor Gericht. Aber schon kurz danach hatte der Geschädigte darum gebeten, aus der Grundschuld entlassen zu werden, zum einen, damit eine vormalige Partnerin seinerseits – nämlich die Mutter seines ältesten Sohnes – keine Ansprüche geltend machen kann und zum anderen, um ohne Ballast den geplanten Neubau finanzieren zu können.

Weil er damals aber aufgrund seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr nur an den Wochenenden zu Hause war, soll er die Angeklagte beauftragt haben, sich um die Formalitäten zu kümmern. Das habe sie dann schließlich im Oktober 2014 auch getan, sagte die junge Frau. Dazu will sie die schriftliche Bestätigung der Vollmacht persönlich von ihrem Ex bekommen haben.

Das bestritt dieser aber vehement. Weder habe er von dem Notartermin im Oktober 2014 gewusst, noch habe er sein Einverständnis schriftlich abgegeben. Nur durch Zufall habe er im Januar 2016 von der Grundschuldlöschung erfahren, gab er in Dippoldiswalde zu Protokoll.

Wahr sei aber, dass er nach der Trennung von der Angeklagten aus dem gemeinsamen Kreditvertrag entlassen werden wollte. Aber so lange der noch bestanden hatte, habe er die Grundschuld als Sicherheit nicht abgeben wollen.

Geldstrafe verhängt

Auch räumte er eine gewisse Bequemlichkeit ein, was geschäftliche Dinge betrifft. „Als wir noch zusammen waren, habe ich meiner Ex solche Sachen immer gern überlassen“, sagte der 40-Jährige. Während seiner Zeit als Berufssoldat hatte er der Angeklagten deswegen eine Generalvollmacht ausgestellt. So konnte sie, als er zu Auslandseinsätzen abkommandiert worden war, die Firma, die er damals nebengewerblich betrieb, problemlos weiterführen. Daneben hatte er ihr auch einige Blankodokumente mit seiner Unterschrift überlassen. Diese will er aber, zusammen mit der Generalvollmacht gleich nach seiner Rückkehr, noch bevor es zur Trennung kam, zurückgefordert haben. Herausgegeben hatte die Angeklagte die Dokumente aber nicht.

Den Sachverhalt an sich konnten dann auch zahlreiche Zeugen nicht zur Gänze aufklären. Es zeigte sich nach deren Aussage aber, dass das Ex-Paar seit der Trennung einen regelrechten Rosenkrieg geführt hatte. Dieser soll von der Angeklagten ausgegangen sein, da sie sich nur schwer mit dem Ende der Beziehung hatte abfinden können, wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil der Geschädigte sie wegen einer anderen Frau verlassen hatte.

Nach dreitägiger Beweisaufnahme ist die zuständige Amtsrichterin überzeugt, dass sich die Frau der Untreue und der mittelbaren Falschbeurkundung schuldig gemacht hatte. Sie verurteilt die Deutsche deshalb zur Zahlung einer Geldstrafe von 1 500 Euro.

In der Urteilsbegründung führt die Richterin an, dass sie der Ansicht ist, dass der Geschädigte tatsächlich nichts von der Einverständniserklärung gewusst hatte. Zudem, so sagt sie weiter, weise dieses Dokument mehrere Ungereimtheiten auf. Erstens ist darauf das Geburtsdatum des Geschädigten falsch eingetragen und zweitens ist es auf vier Tage nach der Grundschuldlöschung datiert. Die Angeklagte dagegen, monierte die Richterin, hatte sich bis zuletzt geweigert, die Schweigepflicht der Notarin aufzuheben.

