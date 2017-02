Ex-Feuerwehrchef moderiert Annäherung Die Gemeinden Dohna und Müglitztal denken über eine Fusion nach. Als neutraler Moderator soll der ehemalige Leiter der Kreisjugendfeuerwehr fungieren.

Mike Brendel wird in Dohna und Müglitztal als Mediator eingesetzt. © Sven Ellger

Die Räte von Dohna und Müglitztal lassen es langsam angehen. Am Mittwoch fand die erste Sitzung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Einheitsgemeinde statt. Doch viel ist beim ersten Mal noch nicht besprochen worden. Zunächst ging es um formelle Dinge. Dazu gehört auch, dass man einen Moderator einschalten will. Im Sinne einer neutralen Begleitung, wie die beiden Bürgermeister, Ralf Müller (CDU) für Dohna und Andreas Burkhardt (parteilos) für Müglitztal, mitteilen. Entschieden hat man sich für Mike Brendel vom Institut B 3 aus Dresden. Brendel ist in der Region kein Unbekannter, jedenfalls bei den Feuerwehrleuten. Er leitete jahrelang die Kreisjugendfeuerwehr.

Erstes Thema der Arbeitsgruppe wird am 12. April das Ortsrecht und die kommunalen Gremien sein. Zum Ortsrecht gehören unter anderem die einzelnen Satzungen, der Name und die Gremien. Die kommunalen Gremien sind vor allem der Stadt- und Gemeinderat. Für das Ortsrecht und die Gremien ist bei einer Fusion festzulegen, welche Übergangszeiten und gemeinsamen Lösungen es gibt. Ziel der Gespräche ist, die Bedingungen für eine mögliche Fusion von Dohna und Müglitztal zu klären. (SZ/sab)

