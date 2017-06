Leichtathletik Ex-Döbelner springt zu Silber Benjamin Bauer verpasst die Qualifikation zur EM. Dennoch ist er nicht unzufrieden.

Benjamin Bauer brachte sechs gültige Versuche „aufs Brett“. © Ralf Görlitz

Die Serie war beachtlich. Benjamin Bauer vom LAC Erdgas Chemnitz, der früher für den Döbelner SC startete, holte sich bei den Deutschen U 23-Meisterschaften der Leichtathleten in Leverkusen den zweiten Platz im Dreisprung. Vier Versuche wurden zwischen 15,63 und 15,74 Meter gemessen. Nur der Ausreißer nach oben fehlte, sodass er an den Sieger Tobias Hell vom Schweriner SC (15,88 m) nicht herankam.

Er habe sich über die Platzierung und die Leistungen gefreut, sagt der 20-Jährige. Dennoch hätte er gern die Norm für die Europameisterschaften der U 23 geknackt, die bei 15,95 m liegt. „So gesehen bin ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von diesen Meisterschaften weggefahren“, so Bauer. Zuvor habe er nach einer Verletzung erst zu seiner Form finden müssen. Nun will er bei der Deutschen Meisterschaft der Männer (8./9. Juli) in Erfurt noch mal um gute Resultate kämpfen.

Benjamin Bauer hat in diesem Jahr sein Abitur abgeschlossen und sich eine Wohnung in Chemnitz eingerichtet. Er hat sich für die Sportfördergruppe der Bundeswehr beworben. Falls er dort keine Zusage erhält, will er in Chemnitz Sports Engineering (Sportgerätetechnik) studieren.

Im Kugelstoßen der Frauen U 23 kam Sarah Schmidt vom LV 90 Erzgebirge, die früher für den LSV 99 Hartha startete, auf dem dritten Platz ein. Mit ihrer Weite von 16,40 m lag sie deutlich hinter den beiden vor ihr platzierten Athletinnen. Den Sieg holte Claudine Vita vom SC Neubrandenburg (17,35 m) vor Alina Kenzel (VfL Waiblingen), die 17,23 m erreichte.

