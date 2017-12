Tischtennis Ex-Döbelner drückt Meisterschaft Stempel auf Olaf Dathe wird im Einzel Vize-Bezirksmeister und holt im Doppel den Titel. Zwei Medaillen retten die Ehre der Gastgeber.

Es waren Verena Spindler und das Senioren-Doppel Jörg Dathe/Frank Kienzle, die die Ehre der Gastgeber bei den Spielbezirksmeisterschaften der Senioren, Jugend und Schüler 2017 gerettet haben. Als einzige der insgesamt zwölf Starter aus dem Altkreis Döbeln erreichten sie eine zählbare Platzierung.

In der Altersklasse 13 landete Verena Spindler am Ende auf dem dritten Rang. Nach einer ganz souveränen Vorrunde spielte sie sich bis ins Halbfinale und unterlag dort Mona Christoph aus Wilsdruff mit 1:3.

Nur knapp an der Endrunde vorbeigeschrammt ist in der gleichen Altersklasse Markus Schiffel. Der Waldheimer musste sich in der entscheidenden Partie Fabian Gierke aus Radebeul im letzten Durchgang mit 9:11 und damit insgesamt in fünf Sätzen geschlagen geben.

Ein ähnliches Schicksal ereilte Richard Rösler in der Altersklasse 18, wenn auch erst in der Endrunde. Nachdem er seine Gruppe ohne Satzverlust klar gewinnen konnte, war er drauf und dran, diese Serie auch im Achtelfinale fortzusetzen. Doch nach der 2:0-Führung riss der Faden und er unterlag Tobias Reiter vom TTC Elbe Dresden mit 2:3.

Bei den Senioren schafften es Jörg Dathe und Frank Kienzle im Einzel zwar nicht auf das Podest, doch gemeinsam erkämpften sie im Doppel den dritten Rang.

Ein Ex-Döbelner hat jedoch den diesjährigen Meisterschaften dann doch wieder seinen Stempel aufgedrückt: Olaf Dathe. Der 51-Jährige landete im Doppel auf dem obersten Treppchen und im Einzel belegte er Rang zwei. Damit konnte er sich den Einzel-Titel aus dem Jahr 2015 zwar nicht zurückholen, nachdem er aufgrund einer Verletzung im letzten Jahr pausieren musste, doch am Ende war er ganz zufrieden mit seiner Leistung. „Nachdem ich alle Spiele in der Vor- und Hauptrunde mit 3:0 für mich entscheiden konnte, war ich zwar zunächst über die Final-Niederlage gegen Lars Süring ein wenig enttäuscht. Aber dafür konnte ich mich im Doppel gegen den Wilsduffer durchsetzen“, resümierte Dathe. (DA/jsc)

