Ex-DDR-Museum wird wieder vermietet Das blaue Haus an der Meißner Straße in Radebeul gehört spanischen Investoren und hat einen deutschen Verwalter.

Das Gebäude, in dem sich das ehemailge DDR-Museum befunden hat, soll wieder vermietet werden. © Arvid Müller

Vier Wochen nachdem das ehemalige DDR-Museum an der Meißner Straße, Ecke Wasastraße in Radebeul-Ost leergezogen wurde, soll die Immobilie wieder vermietet werden. Wie Verwalter Wolfram Kotte sagt, sei er dazu von den spanischen Besitzern beauftragt worden.

Mit der Insolvenz des DDR-Museums Zeitreise im vorigen Jahr und dem Aufkauf des Museumsinhaltes durch den Unternehmer Peter Simmel, sind rund 3 500 Quadratmeter Fläche in dem blauen Hochhaus frei geworden. Das Haus sei technisch und vom Brandschutz her in einem aktuellen Zustand, sagt Kotte. Er führe auch schon erste Gespräche mit Mietinteressenten, die sich für größere Bereiche in dem Haus gemeldet hätten. Jetzt komme es auch auf die Stadt an, die einer erneuten Umnutzung zustimmen muss.

Zu DDR-Zeiten gehörte das Gebäude zum VEB Kraftwerksanlagenbau. Später wurde es teilweise für Büros genutzt. Der gesamte Komplex an der Wasastraße, der heute Wasapark heißt, umfasst insgesamt 20 000 Quadratmeter Gewerbefläche in mehreren Häusern.

