Gerichtsbericht Ex-Chef von Legida macht Witze Tausende Taschenlampen mit integrierten Elektroschockern pries Jörg H. im Internet an. Alles nur ein Gag, sagt er vor Gericht.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte Jörg H. ein Video auf seine Facebook-Seite gestellt. Zu sehen war, wie er die Funktionsweise einer kleinen Stabtaschenlampe mit eingebautem Elektroschocker erklärt. Zu Tausenden will er sie gekauft haben, damit sich deutsche Frauen zukünftig besser vor all den vermeintlich übergriffigen Zuwanderern schützen können, sagt er da. „Wenn da so einer kommt und grapscht, oder gar mehr – da hat man ja die Taschenlampe“, spricht er in die Kamera und demonstriert eindrucksvoll den Elektroschocker. Mit 3,8 Millionen Volt füge man einem Angreifer erhebliche Schmerzen zu, führt er weiter aus. „Der lässt euch in Ruhe und packt so schnell keine Frau mehr an“, sagt der 52-jährige Heidenauer und moniert, dass in Deutschland solch getarnte Waffen per Gesetz verboten sind. Zum Schluss fordert er alle Kaufinteressenten auf, sich mit einer persönlichen Nachricht an ihn zu wenden.

Am Amtsgericht in Pirna gibt Jörg H. zu, das Video gedreht zu haben. Das sei aber nur für ihn bestimmt und von anderen Nutzern auf seiner Facebook-Seite nicht einsehbar gewesen. Er habe das unter der Rubrik „nur ich“ abgelegt, erklärt er. Doch für wenigstens eine Stunde – andere Quellen sagen für mehrere Tage – war das Bildmaterial für die breite Öffentlichkeit einsehbar. Nach einem Hinweis hatte dann die Polizei Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Diese Nachforschungen seien politisch motiviert, schimpft der Angeklagte, der ein Gründungsmitglied von Legida war und der Bewegung auch für einige Zeit vorgestanden hatte. H. behauptet nun, dass das Video nicht ernst gemeint sei und lediglich dazu dienen sollte, zu zeigen, wie Polizei und Presse einander Informationen zuschanzen. Seinen Aussagen zufolge hatten die Ermittler das Video einer regionalen Boulevardzeitung zugespielt. „Mit welchem Recht?“, fragt H. Experten sollen nun klären, warum das Video öffentlich zu sehen war, oder ob – wie vom Angeklagten gemutmaßt – ein Dritter Zugriff auf dessen Facebook-Profil hatte. Der Prozess wird fortgesetzt.

