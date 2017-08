Ex-Bundeswehrarzt erzählt von Afghanistan Reinhard Erös war Militärarzt unter Kriegsbedingungen. Im Bürgerhaus gibt er Einblicke in das Land am Hindukusch. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Bundeswehrsoldaten nahe Kundus im Einsatz. © dpa

In Zeiten der Flüchtlingskrise ist das besonders interessant: Dr. med. Reinhard Erös, Oberstarzt der Bundeswehr a.D., hält am Dienstag, um 19 Uhr, im Nieskyer Bürgerhaus einen Vortrag mit dem Thema „Fluchtursachen Afghanistan 2017“. Erös kennt das Land am Hindukusch seit über 30 Jahren. In den 80er Jahren, während der sowjetischen Besatzung des Landes, hat er über fünf Jahre unter Kriegsbedingungen die Bevölkerung in den Bergdörfern ärztlich versorgt.

Nach dem Sturz der Taliban gründete er 2001 mit seiner siebenköpfigen Familie die Stiftung „Kinderhilfe Afghanistan“. Seither wurden in ehemaligen Taliban-Hochburgen im Osten des Landes und im Westen Pakistans u.a. 30 Schulen mit ca. 60 000 Schülern, drei Berufsschulen, eine Universität, zwei Waisenhäuser und drei Mutter-Kind-Kliniken gebaut und ausgestattet. Alle Projekte werden ausschließlich mit privaten Spenden, unter Verzicht auf öffentliche Mittel, finanziert. Mehr als 2 000 Afghanen finden dort Arbeit und Lohn.

Erös lebt und arbeitet die Hälfte des Jahres vor Ort. Er spricht die Sprache der Menschen und begegnet ihnen mit Respekt und auf Augenhöhe, heißt es. Seit seiner Pensionierung 2002 hat Erös über zehn Jahre Polizeibeamte, Offiziere der NATO, Hilfsorganisationen und Journalisten für ihren Einsatz in Afghanistan ausgebildet, das Auswärtige Amt und den Bundestagsausschuss „Entwicklungshilfe“ beraten und in mehr als 3 000 Veranstaltungen im In- und Ausland zu Afghanistan vorgetragen. Der Eintritt zum Vortrag ist kostenfrei. (szo)

