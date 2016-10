Ex-Bürgermeister verabschiedet Nach über 20 Jahren in der Kommunalpolitik hört Hartmut Gruner auf. In Meißen wurde seine Arbeit hochgeschätzt.

Nach über 20 Jahren in der Kommunalpolitik hört Hartmut Gruner auf. © Archiv/SZ

Ganz still und ohne jegliches öffentliches Aufhebens wurde der langjährige Erste Bürgermeister Hartmut Gruner am Dienstagabend im Meißner Rathaus verabschiedet. Das habe Gruner selbst so gewünscht, sagte Meißens Stadtsprecher Philipp Maurer. Insgesamt 14 Jahre – das entspricht zwei kompletten Amtszeiten – hatte Gruner die Stelle als Stellvertreter von Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) innegehabt, ehe er sich schon im Mai dahingehend erklärte, selbst nicht erneut anzutreten. Nun hat der 57-Jährige seinen Platz geräumt. Die Nachfolge tritt Meißens Ex-Ordnungsamtschef Markus Renner an (SZ berichtete).

Hartmut Gruner war nicht nur Erster Beigeordneter in Meißen, sondern auch in den neun Jahren zuvor – in den 90er Jahren zuerst in der Stadt Freital. In der Porzellan- und Weinstadt Meißen machte er sich besonders in den schwierigen Anfangsjahren einen Namen, als die Kommune kurz vor der Zwangsverwaltung stand. In seiner Amtszeit sank die Verschuldung der Stadt deutlich auf zuletzt etwa 20 Millionen Euro. Gruner war für die Bereiche Finanzen, Soziales, Kultur sowie für das Ordnungsamt zuständig. Die Zusammenarbeit mit dem Beigeordneten wurde in der Verwaltung stets positiv hervorgehoben.

zur Startseite