Ex-Budissa-Coach jetzt bei Crostwitz Thomas Hentschel ist neuer Trainer des Tabellenvorletzten. Sein Vorgänger Pavel Runt steht noch als Spieler zur Verfügung.

Thomas Hentschel übernimmt die Fußballer von Crostwitz. © Torsten Zettl

Fußball-Landesklasse Ost. Der Tscheche Pavel Runt (41) ist nicht mehr Trainer der SG Crostwitz, die in der Landesklasse Ost mit nur sieben Zählern aus acht Spielen derzeit auf Platz 13 steht. Sein Nachfolger ist Thomas Hentschel. Der 53-Jährige war im März 2016 als Cheftrainer bei Budissa Bautzen beurlaubt worden. Zwei Jahre zuvor hatte er die Spreestädter in die Regionalliga Nordost geführt.

Runt war 2014 als Spieler zur SG Crostwitz gekommen und ab 2015 Spieler-Trainer. Gleich in seinem ersten Jahr als Spielertrainer schaffte er mit dem Team den Aufstieg in die Landesklasse Ost. Runt teilte mit, bis zum Saisonende weiter als Spieler zur Verfügung zu stehen.

Nächster Gegner der abstiegsbedrohten Crostwitzer ist am Sonntag die SG Weixdorf. Die Gäste feierten am vergangenen Sonntag ihren zweiten Sieg und stehen mit acht Punkten knapp vor Crostwitz auf Rang zehn. Die Nord-Dresdner beendeten damit auch ihre Serie von sechs Partien ohne vollen Punktgewinn. Riko Klausnitzer traf gegen den SV Oberland Spree im Doppelpack (33., 58.), Martin Stoll erzielte den dritten Treffer für die Weixdorfer (65.). SG-Keeper Robert Grunwald rettete in dieser Partie bravourös gegen Petr Mecir und Danny Gärtner. Am Ende belohnten sich die Hausherren für eine konzentrierte Energieleistung an diesem Tag und sicherten sich drei hochwichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. (js/jj)

