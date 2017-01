Ex-Asyl-Betreuer leitet jetzt Meißner DRK-Werkstatt Als dritter Chef innerhalb von zwei Jahren setzt Thomas Klemp auf mehr Kontinuität. Doch auch er sucht schon einen Nachfolger – allerdings geplant.

Wieder ein neues Gesicht als Chef der DRK-Werkstätten Meißen: Thomas Klemp, ehemals im Bundesverband des DRK beschäftigt kümmert sich jetzt um die Aufträge für behinderte Arbeitskräfte. © Claudia Hübschmann

Jemanden mit mehr Erfahrung hätte sich der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für die Neubesetzung der seit Juni 2016 vakanten Stelle des Geschäftsführers für die Meißner Behinderten-Werkstätten vermutlich nicht aussuchen können. Nachdem Michael Rollberg nach eineinhalb Jahren auf eine Stelle im Sozialwesen in Dresden gewechselt ist, hat nun ein 65-Jähriger das Steuer übernommen: Thomas Klemp.

Der gebürtige Pfälzer und ausgebildete Jurist ist bereits seit 1984 beim DRK beschäftigt, war bis 2011 sogar im Bundesverband tätig, außerdem 15 Jahre Landesgeschäftsführer des hessischen Roten Kreuzes. In seiner letzten Tätigkeit kümmerte er sich als Leiter des Arbeitskreises Asyl für das DRK in Dresden um die Koordinierung von Hilfeleistungen und die Unterbringung von Geflüchteten. Doch mit den sinkenden Flüchtlingszahlen und nach Schließung etlicher Erstaufnahmeeinrichtungen brauchte der Arbeitskreis bald weniger Personal. Da kam Klemp die neue Möglichkeit in Meißen gerade recht.

Mit seinem Vorgänger, betont er, sei der Übergang problemlos vonstattengegangen. Wegen der Entscheidung des Ex-Geschäftsführers, der vor etwa einem Jahr die Eröffnung des neuen Anbaus der Werkstätten für Behinderte im Gewerbegebiet Ost feiern durfte, habe es intern kein böses Blut gegeben. „Herr Rollberg wollte einfach eine Tätigkeit, bei der er noch mehr selbst gestalten kann, weniger abhängig von übergeordneten Institutionen ist. Dagegen ist nichts zu sagen, zumal er hier einen gut funktionierenden Betrieb hinterlassen hat“, so Klemp.

Dass er in den letzten Jahren schon der dritte Geschäftsführer bei den Meißner Behindertenwerkstätten ist, habe nichts mit der Spezifik der Stelle oder internen Problemen zu tun, bekräftigt Klemp. Ganz im Gegenteil: „Das Arbeitsklima ist hervorragend, die Auftragslage gut. Die Erlöse aus der Produktion der Werkstatt für den freien Markt liegen bei knapp einer Million Euro. Das wollen wir im nächsten Jahr bestätigen.“

Viele der größten Kunden kämen nach wie vor aus der Stadt und dem näheren Umfeld. Von den aktuell 300 Behinderten werden – angeleitet durch etwa 50 Vorarbeiter – unter anderem Kfz-Armaturen, Kabelstränge für Bürocontainer, Schaltelemente, Verpackungen oder sogar Vogelhäuschen gefertigt. In den nächsten Jahren sei eine erneute bauliche Vergrößerung nicht ausgeschlossen, sagt Klemp.

Um in dieser Zeit die Weichen auf mehr Kontinuität innerhalb der Werkstätten zu stellen, auch dafür ist Thomas Klemp da. Bis Ende 2018, so der Plan, soll er eine langfristige, fachlich geeignete Führungskraft finden. Danach werde sich Klemp zur Ruhe setzen, solange wie nötig aber als Geschäftsführer der Werkstätten weitermachen. Ob der oder die Neue aus den eigenen Reihen kommen könnte, weiß Klemp noch nicht zu sagen. Klar ist nur, was man für den Posten mitbringen sollte: „Erfahrungen im Management sind wichtig und Kenntnisse von Produktionsprozessen von Vorteil. Außerdem sollte sich der kommende Geschäftsführer in der Sozialwirtschaft auskennen“, erläutert Klemp.

Schließlich spielen Sozialhilfeträger oder auch die Arbeitsagenturen für behinderte Mitarbeiter eine wichtige Rolle. „Ihr Einkommen beziehen die meisten aus der Sozialhilfe des Arbeitsamtes. Durch die Arbeit bei uns kommen monatlich zwischen 50 und 150 Euro dazu.“ Perspektivisch möchte Klemp erreichen, dass auch stark Körperbehinderte, die jetzt zum Teil noch in der Altstadt tätig sind, bald unter einem Dach mit den Werkstätten in Meißen-Zaschendorf zusammenarbeiten.

zur Startseite