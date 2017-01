Ewige Sackgasse Die Bautzener Zeppelinstraße bleibt bis Ende 2018 gesperrt. Die SZ erklärt, was Autofahrer und Fußgänger beachten müssen.

Die marode Eisenbahnbrücke an der Zeppelinstraße wird abgerissen. © Robert Michalk

Lange wurde davon gesprochen, nun haben die Arbeiten begonnen. Auf der Zeppelinstraße in Bautzen sind die Bagger angerückt. Ihr Ziel: die alte Gewölbebrücke an der Ecke Dr.-Peter-Jordan-Straße. Weil die Brücke marode und eng ist, möchte die Deutsche Bahn sie ersetzen. Doch zunächst stehen die Abrissarbeiten auf dem Programm. Der mittlere Teil der alten Brücke soll weichen. Das hat Konsequenzen für Fußgänger und Autofahrer.

Seit Montag ist die Zeppelinstraße eine Sackgasse. Wer von der Neusalzaer Straße kommt, der kann das Autohaus, den Getränkemarkt und alle weiteren Geschäfte noch erreichen. Doch an der Brücke ist Schluss. An einem dünnen Metallzaun endet der Weg für Autofahrer. Auch Fußgänger und Radfahrer kommen dort nicht weiter. „Während die Abrissarbeiten laufen, können die Fußgänger auch nicht an der Baustelle vorbeigehen. Das ist aus Gründen der Sicherheit leider nicht möglich“, erklärt Erika Poschke-Frost, Sprecherin der Bahn. Noch bis Freitag bleibt den Fußgängern und Radfahrer deshalb nichts anderes übrig, als der Umleitung zu folgen, die eigentlich für die Autofahrer gedacht ist. Die führt über die Neusalzaer Straße, die Tzschirnerstraße und schließlich über die Dr.-Peter-Jordan-Straße.

Gewöhnungsbedürftige Umleitung

Noch ist die Umleitung für viele Autofahrer gewöhnungsbedürftig. So wurde die Einfahrt zur Zeppelinstraße gegenüber dem Husarenhof am Montag zum Wendehammer. Immer wieder bog ein Auto in die Straße ein. Der Fahrer blieb überrascht vor dem Zaun stehen, kehrte schließlich wieder um. Doch Autofahrer haben Zeit, sich an die neue Streckenführung zu gewöhnen. Die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke sollen noch bis Ende 2018 andauern. So lange wird die Zeppelinstraße für Autofahrer noch gesperrt sein. Fußgänger haben es besser. Sie können ab dem Wochenende den Durchgang wieder nutzen. Mit einer Einschränkung: „Es kann sein, dass wir die Brücke aus Sicherheitsgründen auch während der weiteren Bauzeit wieder sperren müssen“, so die Sprecherin der Bahn. Sollte das notwendig sein, will der Baubetrieb rechtzeitig darüber informieren.

Ab März entstehen die Fundamente

Die alte Bahnbrücke galt lange als Nadelöhr. Bisher waren große Laster gezwungen, in die Mitte der Fahrbahn ausweichen, um nicht an den niedrigen Seiten der Brücke hängenzubleiben. Die Folge: Der Gegenverkehr musste warten. Mit dem Umbau soll sich das ändern. Bis 2019 soll nicht nur die neue Brücke stehen, sondern auch die Straße verbreitert und um einen Meter tiefergelegt werden. Die Brücke hat dann eine Durchfahrtshöhe von 4,5 Metern. Die Straße ist nach Abschluss der Bauarbeiten mehr als 18 Meter breit. Dann haben zwei Fahrspuren und eine Abbiegespur Platz. Zudem sollen unter der Brücke auf beiden Seiten Fuß- und Radwege entstehen.

Erste Bauarbeiten begannen bereits im vergangenen Herbst. Damals wurde der Abriss der Brücke vorbereitet. Die Deutsche Bahn möchte diese Abrissarbeiten im Februar beenden. Ab März entstehen dann die Fundamente für die Brückenrahmen.

Das Großprojekt ist teuer. Derzeit rechnet die Bahn mit Kosten in Höhe von neun Millionen Euro. Den größten Teil übernimmt die Bahn selbst. Aber sie bekommt auch finanzielle Unterstützung. Der Freistaat und die Stadt Bautzen beteiligen sich an den Kosten für den Straßen-, Rad- und Gehwegbau. Und das ist noch nicht alles. Eine halbe Million Euro soll der Ausbau der Zeppelinstraße zwischen der Brücke und der Neusalzaer Straße kosten. Den größten Teil trägt hierbei das Land.

