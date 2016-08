EWG setzt auf Individualität Die Wohnungsgenossenschaft ist weiter auf Erfolgskurs. Der Leerstand beträgt nur sechs Prozent – Tendenz sinkend.

Der Vorstand der EWG Petra Nowak zog zur Mitgliederversammlung Bilanz. Die größte Investition im vergangenen Jahr war die Sanierung der Wohnblöcke 31/33 an der Robert-Schumann-Straße und an der Nordstraße 51/53. © André Braun

Im vergangenen Jahr hat die Erste Wohnungsgenossenschaft Hartha (EWG) insgesamt 655 000 Euro investiert. Das meiste Geld hat die Sanierung der Wohnblöcke 31/33 an der Robert-Schumann-Straße und an der Nordstraße 51/53 gekostet. 527 000 Euro hat d die Sanierung der Dächer, der Dämmfassade und der Anbau der Balkone gekostet. Die beiden Blocks sind zu einem Aushängeschild an der Zufahrt ins Stadtzentrum geworden. Nicht nur die Mieter sind begeistert, auch viele Leute nutzen beim Spaziergang die Gelegenheit, die Häuser anzusehen (DA berichtete).

Vorstand Petra Nowak legte zur Versammlung der Genossenschaftsmitglieder Rechenschaft ab. „Wir sind weiter auf Erfolgskurs. Das Jahr 2015 haben wir trotz Investitionen mit einem Gewinn von 37 000 Euro abgeschlossen. Und auch das Jahr 2016 läuft sehr gut“, so Petra Nowak.

Einer der Schwerpunkte ihrer Arbeit ist die Senkung des Leerstandes. Der liegt zurzeit bei sechs Prozent. Zehn der 150 Wohnungen sind nicht vermietet. Davon sind vier wegen ihrer mangelhaften Ausstattung nicht vermietbar. Diese Zahl ist seit 2012 stark reduziert worden. Damals waren es 26 Wohnungen, die nicht vermietet werden konnten. 22 wurden komplex saniert. Allein in diesem Jahr hat die EWG schon vier Wohnungen umbauen lassen.

Nun gehen die Handwerker in einem Wohnblock an der Damaschkestraße ein und aus. Hier entsteht eine Etagenwohnung mit einer Größe von etwa 100 Quadratmetern. „Ich habe zwei Varianten im Internet ausgeschrieben. Es gab die größere und die kleinere Wohnung mit 63 Quadratmetern“, so Petra Nowak. Während es für die kleinere Variante keine Bewerbung gab, waren es bei der großen gleich fünf. Und so setzten jetzt Handwerker aus der Region die Ideen, die Petra Nowak und die künftigen Mieter entwickelt haben, gemeinsam um.

Saniert werde nach einem Kostensatz. Wünschen die Mieter zum Beispiel hochwertigere Fliesen oder einen besonderen Bodenbelag, muss der Mehrbetrag von ihnen bezahlt werden. „Die Erfahrungen zeigen, dass die Leute dazu gern bereit sind. Sie wollen sich wohlfühlen in ihrem Zuhause. Und wenn sie das tun, bleiben sie auch unsere Mieter“, sagte Petra Nowak. Diese Strategie habe sich bewährt. Oft sei es nur eine Frage des miteinander Redens, um auch kleine Veränderungen zu veranlassen. Denn nicht nur um neue Mieter bemüht sich Petra Nowak, sondern auch um die, die schon lange Mitglied der EWG sind.

„Die Individualität, die wir anbieten können, spielt neben dem Komfort eine große Rolle. Die Leute sind mit ihrer Wohnung zufrieden und das spricht sich herum“, so der Vorstand. Viel werde auch nach der Möglichkeit, einen Kamin einzubauen, nachgefragt. „Wo das möglich ist, schaffen wir die entsprechenden Voraussetzungen und gestatten den Anschluss.“

Petra Nowak hat schon langfristige Pläne. So sollen künftig eine weitere Etagenwohnung an der Gartenstraße und an der Nordstraße zwei Wohnungen mit Kaminanschluss entstehen.

Mit der Aufwertung der Wohnungen und Häuser kann die EWG nicht nur langfristig Mieter an sich binden, sondern steigert auch den Wert der Gebäude. Im vergangenen Jahr war es immerhin eine halbe Million Euro. Die wiederum schlägt sich in der Bilanz positiv wieder. Gesenkt wurden auch die Kosten, die für leerstehende Wohnungen entstehen. Für die sind verschiedene Grundgebühren zu zahlen. Unterm Strich hat die EWG im vergangenen Jahr 14 000 Euro eingespart. Die gute Arbeit des Vorstandes macht sich nicht nur für das Unternehmen bezahlt. Auch die Mieter haben ihre Vorteile.

So wurden die Betriebskosten, die unter anderem für Wasser und Heizung anfallen, von 2012 bis 2015 auf 83 Prozent gesenkt. Hauptgrund dafür ist, dass die Konzessionsverträge für die Heizungen ausgelaufen sind. Nun kann Petra Nowak direkt mit dem Öllieferanten gute Preise aushandeln. „Viele Mieter bekommen in den nächsten Wochen Geld zurück. Viele von ihnen haben die Betriebskosten nicht angepasst, um abzuwarten, wie sie sich entwickeln. Die wenigsten wollen etwas nachzahlen“, so Petra Nowak.

Trotz aller positiven Nachrichten gab es auch etwas Negatives. Die EWG bekommt in diesem Jahr kein Fördergeld für den Bau weiterer Müllplätze. „Wir hatten fest damit gerechnet. Es gab auch schon konkrete Pläne. „Wir haben erst im Mai erfahren, dass es kein Geld gibt“, so Petra Nowak. Nun müssen wir unsere Vorhaben in das nächste Jahr verschieben. Neue Müllplätze sollten die Häuser an der Damaschkestraße 8 und an der Nordstraße 27 bekommen. An zwei weiteren Plätzen war geplant, einen Sicht- und Windschutz zu bauen, da die Tonnen bei starkem Wind umkippen. „dadurch werden die Plätze teilweise nicht genutzt. Die Verschiebung ist ärgerlich, aber nicht zu ändern“, so der Vorstand.

