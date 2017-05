Ewag modernisiert Fernwärme-Versorgung

Ab dem kommenden Dienstag baut der Kamenzer Energieversorger Ewag in Pulsnitz an den Fernwärmeversorgungsanlagen der Stadt. Dabei entstehen auch ein neues Heizwerk und eine neue Fernwärmeleitung zum Wohngebiet Königsbrücker Straße/Straße des Friedens. Die Fernwärmeleitung wird in sechs Bauabschnitten errichtet. Der erste ab Dienstag von der Poststraße zum Wettinplatz wird bis zum 5. Juli gebaut. Während der Bauzeit müssen im ersten und auch im folgenden zweiten Bauabschnitt Straßen gesperrt werden. Die Wettinstraße wird voll gesperrt. Die Bahnhofstraße wird halbseitig befahrbar bleiben. Die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße wird im Baubereich nicht befahrbar sein. Umleitungen werden jeweils nach Baubereich ausgeschildert.

Es handele sich um eine sehr komplexe Baumaßnahme. Die Ewag bittet die Bürger um Verständnis für auftretende Einschränkungen oder Behinderungen. (SZ)

