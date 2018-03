Evangelisch

Marienkirche Großenhain: So., 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Posaunenchor und Kirchencafé.

Wantewitz: So., 10.30 Uhr, Gottesdienst und Kindergottesdienst zum Weltgebetstag mit dem Kirchenchor.

Strießen: So., 9 Uhr, Gottesdienst.

Ponickau, Linz, Schönfeld: So., 10 Uhr, Festgottesdienst zur Goldenen Konfirmation in Ponickau, gleichzeitig Kindergottesdienst.

Ebersbach/Reinersdorf: So., 10 Uhr, Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden in Reinersdorf.

Radeburg/Rödern: So., 10.30 Uhr, Abendmahlsgottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche; gleichzeitig Kindergottesdienst in Rödern.

Skäßchen, Oelsnitz, Strauch: So. – Gottesdienst: 9 Uhr in Strauch, 10.30 Uhr in Oelsnitz.

Lampertswalde/Blochwitz: So., 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Blochwitz.

Walda, Wildenhain, Bauda, Zabeltitz, Görzig:

Sa., 9 Uhr, Christenlehre in der Kirchenscheune Wildenhain; So. – Gottesdienst: jeweils 10.30 Uhr in Walda und Görzig.

Sacka, Dobra/Würschnitz, Tauscha: So., 9 Uhr, Gottesdienst in Würschnitz.

Bärnsdorf-Naunhof: So., 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Kindergottesdienst und Taufgedächtnis in Bärnsdorf.

Katholisch

Pfarrei St. Katharina Großenhain:

So., 10.30 Uhr, Heilige Messe.

andere

Altapostolisch: So., 9.40 Uhr, Gottesdienst.

Jesus-Gemeinde: So., 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Berliner Straße 36.

