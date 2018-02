Evangelische Schulen werben um Lehrer Die Evangelischen Schulen in Sachsen haben jetzt eine Lehrergewinnungskampagne gestartet. Das Angebot richtet sich vor allem an Lehramtsstudenten.

Radebeul. Mit dem Slogan „Hallo, Schulgestalter!“ haben die Evangelischen Schulen in Sachsen jetzt eine Lehrergewinnungskampagne gestartet, die sich vorrangig an Lehramtsstudenten richtet und auf die Möglichkeit aufmerksam macht, an einer freien Schule zu arbeiten. Darüber hinaus werden Studenten eingeladen, ihr Praktikum oder den Vorbereitungsdienst an einer Evangelischen Schule zu absolvieren.

Besonderes Angebot: An zwei Wochen im Jahr öffnen die Evangelischen Schulen ihre Türen zum Schnuppern für interessierten Studenten im Lehramt. Diese können in den Semesterferien an jeweils fünf Tagen an verschiedenen evangelischen Schulen ihrer Wahl im Unterricht hospitieren und einen Einblick in die Vielfalt des Schullebens und der pädagogischen Konzepte verschiedener Schulen nehmen.

Auch die Evangelische Grundschule Radebeul öffnet ihre Türen zu dieser Schnupperwoche. Anmeldung für die erste Schnupperwoche vom 19. bis 23. März ist ab sofort über die Website der Kampagne möglich: www.hauptfach-mensch.de. Über diese Webseite können sich Interessierte auch für ein Praktikum in Radebeul in der Schule an der Wilhelm-Eichler-Straße bewerben. (SZ)

