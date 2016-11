Evangelische Schule stellt Konzept vor

Die Evangelische Grundschule Hohwald in Langburkersdorf veranstaltet diese Woche Sonnabend, 12. November, einen Tag der offenen Tür. Vormittags können sich Besucher über das Konzept der Schule informieren, die Räume und Unterrichtsmaterial ansehen sowie mit den Lehrern und Erziehern ins Gespräch kommen. In dieser Zeit können Eltern ihre Kinder auch für die Schuljahre 2017/18 und 2018/19 anmelden. Für Kinder wird es Bastel- und Spielmöglichkeiten geben. Eltern haben auch die Möglichkeit, werktags in einer Unterrichtsstunde zu hospitieren, heißt es. (SZ)

zur Startseite