Evangelische Schule plant neue Turnhalle Für das Projekt sucht der Schulverein Mitstreiter. Einen hat man ganz besonders im Blick.

Falk Wenzel vom Evangelischen Schulverein Pirna steht auf dem künftigen Schulhof des neuen Schulzentrums an der Rottwerndorfer Straße. Hier soll eine moderne Turnhalle gebaut werden. © Norbert Millauer

Der Evangelische Schulverein Pirna ist immer wieder für eine Überraschung gut. Schon als er vor einigen Jahren verkündete, ein neues Schulzentrum zu bauen, horchten viele auf. Keine leeren Worte steckten dahinter: Seit dem vergangenen Jahr sanieren Handwerker die Gebäude an der Rottwerndorfer Straße 51 und 52 beziehungsweise bauen sie aus. Hort, Grundschule, Mittelschule und berufliche Gymnasien sollen hier einziehen. Jetzt hat der Trägerverein einen weiteren Plan. „Wir wollen zusätzlich eine Turnhalle errichten“, sagt Falk Wenzel. Er ist der Geschäftsführer des Evangelischen Schulvereins. Eine Vision? Nein, die Pläne sind schon konkret. Der Verein favorisiert eine Zweieinhalb-Felder-Sporthalle mit dem Grundmaß von 30 mal 40 Metern. Es gibt bereits einen möglichen Standort für den Neubau, nämlich auf der hinteren Seite der Rottwerndorfer Straße 51, wo künftig die Oberschüler und die Wirtschaftsgymnasiasten Unterricht haben werden. Allerdings würde in diesem Fall ein Stück Schulhof für das Projekt geopfert werden. Damit hat Falk Wenzel Bauchschmerzen. „Der Blick in Richtung Stadtwald sollte möglichst unverstellt bleiben“, betont er.

Deshalb hat der Trägerverein bei der Stadtverwaltung Pirna angeklopft und das Projekt vorgestellt. Die Resonanz sei positiv gewesen, sagt Falk Wenzel. Das Rathaus werde jetzt eruieren, welche möglichen Bauflächen für die Halle alternativ infrage kämen. „Das Areal müsste sich natürlich in der Nähe des Schulzentrums befinden“, sagt Wenzel. Denn das Ziel lautet: Künftig soll Sportunterricht am Schulstandort stattfinden.

Das ist im momentan nicht der Fall. Die Mädchen und Jungen der evangelischen Schulen werden derzeit an verschiedenen Orten in Pirna unterrichtet, unter anderem im Aktiv-Sporthotel, der Pienitz-Förderschule sowie in der Lok-Turnhalle an der Einsteinstraße. Wenzel will nicht falsch verstanden werden. „Wir haben gute und verlässliche Partner, die den Sportunterricht sichern. Aber immer mehr Schüler besuchen unsere Schulen , sodass es auch immer schwieriger wird, den dezentralen Sportunterricht zu organisieren.“ Die Kosten des Neubaus schätzt der Geschäftsführer auf zwei bis drei Millionen Euro ein. Aus diesem Grund möchte der Schulverein auch möglichst viele Unterstützer und Partner mit an Bord nehmen. Mit der Volksbank Pirna hat Wenzel bereits erste Gespräche geführt. Am 25. Januar lädt der Verein zu einem Neujahrsempfang ein, und nützt die Gelegenheit, das Projekt nochmals vor Honoratioren, Vereinen und Geschäftsleuten vorzustellen. „Schön wäre es, wenn wir bekannte Sportler aus Pirna für unser Projekt quasi als Botschafter gewinnen könnten“, überlegt Falk Wenzel laut und denkt leise an Bob-Weltmeister Francesco Friedrich.

Die Idee, möglichst viele in das Projekt mit einzubeziehen, hat Charme, denn die Turnhalle soll später nicht ausschließlich für den Schulsport genutzt werden. „Wir wünschen uns, dass nach Schulschluss hier Freizeitsport von Vereinen organisiert stattfindet“, so Wenzel. Damit bleibt die evangelische Schule ihrem Grundgedanken treu. Auch die Piazza, der moderne Verbindungsbau zwischen der Grundschule und Oberschule an der Rottwerndorfer Straße soll nach Fertigstellung der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Wenzel schwebt eine Schule als Lernort, Treffpunkt und Kommunikationsort für alle vor. „Eine Schule, die sich den Bewohnern öffnet und gemeinsam mit ihnen das Leben im Viertel gestaltet“, beschreibt Wenzel seine Vision.

