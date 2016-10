Evangelische Schule gibt Einblick in ihr Konzept

Zum Tag der offenen Tür wird am 22. Oktober von 10 bis 13 Uhr in die Evangelische Schule Coswig, Weststraße 42, eingeladen. Interessenten erhalten Einblick ins Schulkonzept und den Alltag der Schüler und können die Gelegenheit zum Gespräch direkt vor Ort nutzen, heißt es aus der freien Ganztagsschule. Informiert wird über Wochenplan, Freiarbeit und Werkstattunterricht, fächerverbindenden Unterricht, Ganztagsbetreuung, evangelisches Profil, Integration an der Schule sowie Anfangsunterricht und Englisch ab Klasse 1. (SZ)

