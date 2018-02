Evangelische Oberschule startet mit einer Klasse Im nächsten Schuljahr soll es losgehen. Das Konzept unterscheidet sich von staatlichen Schulen und die Plätze sind begehrt.

Bisher ging es in der evangelischen Schule in der Wilhelm-Eichler-Straße nur bis zur 4. Klasse. Ab August gibt es nun auch eine Oberschule. Als Übergang wird im alten Arbeitsamt unterrichtet. © Arvid Müller

Radebeul. Wir gründen eine Oberschule. Nicht weniger als das hat sich der Schulverein der evangelischen Grundschule in Radebeul vor ein paar Jahren vorgenommen und musste seitdem sicherlich einige Nerven lassen. Es wurde um einen Standort gerungen, Geld mit zwei Spendenläufen eingetrieben, alte Zeitpläne mussten über den Haufen geworfen werden, neue wurden geschmiedet. Und jetzt wird das ehrgeizige Projekt wirklich in die Tat umgesetzt. Mit dem neuen Schuljahr soll ab August 2018 die erste fünfte Klasse in der neuen evangelischen Oberschule lernen.

Anfangs findet der Unterricht in Räumen der ehemaligen Arbeitsagentur in der Ludwig-Jahn-Straße statt. Bis zum Schuljahresstart muss das Gebäude den Vorschriften entsprechend hergerichtet werden. Dazu gehört zum Beispiel der Einbau einer Brandschutzwand, erklärte Falk Wenzel vom Vorstand kürzlich bei einer Infoveranstaltung. Als Übergangslösung sei die alte Arbeitsagentur für die Schule ein Glücksfall. Durch den Zaun kann ein Durchbruch zum Schulgelände gemacht werden.

Noch teilen sich das Gebäude auf der Wilhelm-Eichler-Straße die evangelische Grundschule und der Hort der Grundschule Kötzschenbroda. Doch der Hort soll später einmal ausziehen, wenn der neue Schulcampus an der Harmoniestraße fertig ist. Dann wird der evangelische Schulverein das Gebäude komplett für seine Grund- und Oberschule nutzen. Voraussichtlich ist es aber frühestens 2024 soweit. Schon vorher soll jedoch ein Anbau entstehen mit Fachkabinetten für die Oberschüler.

Am Anfang geht es klein los mit einer fünften Klasse ab August. Dorit Rosenthal übernimmt die Schulleitung und hat sich mit ihren Mitstreitern Besonderheiten überlegt, die das Schulkonzept von anderen unterscheidet. Dazu gehört, dass auch an der Oberschule einige Fächer, wie Sport, Musik oder Religion, jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. So können jüngere Schüler von älteren lernen. Das Gleiche gilt auch für die Freiarbeitsstunden. Der Schulleiterin ist wichtig, dass jeder Schüler nach seinem Tempo lernt und die Kinder auch im Team arbeiten. Der sächsische Lehrplan werde trotzdem umgesetzt.

Eine weitere Säule des Schulkonzepts ist die Vorbereitung auf die Berufswelt. „Die Schüler sollen eine klare Vorstellung davon bekommen, wie die Handwerkswelt draußen aussieht“, erklärte Dorit Rosenthal. Geplant ist ein Praxisnachmittag pro Woche von der siebenten bis zur neunten Klasse. Jeder Schüler würde dann ein halbes Jahr jede Woche für drei Stunden in einen Betrieb gehen und die Arbeit dort kennenlernen. Insgesamt können die Jugendlichen so über einen längeren Zeitraum in mehrere Unternehmen reinschnuppern, wovon mindestens eines im sozialen Bereich angesiedelt sein soll.

Der Freitag soll an der neuen Oberschule zum Welterkundungstag werden, an dem die Schüler an verschiedenen Projekten arbeiten. An der Schule werden wie an jeder anderen auch Arbeiten geschrieben und Zensuren vergeben – das ist Pflicht. Die Schüler sollen aber trotzdem ohne Druck lernen, Fehler sind nicht verpönt. „Wir wollen die Stärken und das Können der Kinder in den Mittelpunkt stellen“, so die Schulleiterin. Deshalb bekommt jeder Schüler zusätzlich zu seinen Noten regelmäßig noch ein Zertifikat, auf der alles steht, was er in verschiedenen Bereichen schon gelernt und geschafft hat. Kinder mit Entwicklungsverzögerungen sollen genauso gefördert werden, wie Kinder, die sehr schnell sind und schon auf Gymnasialniveau lernen.

Das Konzept scheint bei vielen Eltern gut anzukommen. Für die erste fünfte Klasse sind schon jetzt so viele Anmeldungen da, dass es eine Warteliste geben wird. Noch bis zum 14. Februar können Schüler angemeldet werden. Danach will die Schule auswählen, welche Kinder in die fünfte Klasse aufgenommen werden. Kinder, die schon an der evangelischen Grundschule waren, sollen auf jeden Fall einen Platz bekommen. Ganz wichtig: Wer sein Kind auf die evangelische Oberschule schicken will, muss es vorsichtshalber trotzdem noch an einer staatlichen Schule anmelden. Denn die Plätze reichen noch nicht für alle Interessenten.

Informationen zum Schulkonzept und zur Anmeldung unter www.ev-grundschule.de.

