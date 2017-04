Evangelische Kirche will Strom sparen Dafür sollen in der Oberlausitz Heizungen geprüft, Ladestationen für E-Fahrzeuge errichtet und Ökostrom gekauft werden. Für die Braunkohle sieht die Kirche keine Zukunft.

Die Peterskirche in Görlitz © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die Evangelischen Kirchengemeinden sollen stärker Strom sparen. Das ist Teil des Klimaschutzkonzeptes, das die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo) auf ihrer Frühjahrstagung in Berlin beschloss. Demnach will die Kirche bis 2020 den Ausstoß von Kohlendioxid um 15 Prozent und bis 2050 um 85 Prozent senken.

Die Landeskirche hat auch ganz konkrete Vorschläge, wie diese Ziele erreicht werden sollen. So steht ein höherer Ökostromanteil an erster Stelle der Vorhaben, auch ein spezielles Energiemanagement, mit dem für jede Kirchengemeinde geklärt werden soll, wo Strom eingespart werden kann. Dadurch könnten Heizungen besser eingestellt werden, in großen Kirchen immer ein besonders wichtiges Thema. Die Landeskirche denkt auch an die stärkere Nutzung von Car-Sharing, an Änderungen in der Reisekostenverordnung und schlägt vor, an kirchlichen Gebäuden oder auf kirchlichen Grundstücken Ladestationen für E-Fahrzeuge einzurichten. Das Klimaschutzkonzept wurde von einer durch die Kirchenleitung der Ekbo berufene Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg erarbeitet. Gefördert wurde das Konzept durch Mittel des Bundesumweltministeriums.

Kirche für Ausstieg aus Braunkohle

Zugleich hat die Landessynode einen Einstieg in den Ausstieg aus dem Braunkohletagebau gefordert. Auf Tagebauerweiterungen und neue Tagebaue in der Lausitz müsse verzichtet werden, heißt es in einem Beschluss. Nur so könnten nach Ansicht der Landeskirche Rechtssicherheit geschaffen und der notwendige wirtschaftliche Strukturwandel der Region vorangebracht werden. Die Kirchenleitung soll sich dafür bei den Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen einsetzen. Das Energieunternehmen Leag hatte Ende März angekündigt, auf den geplanten Tagebau Jänschwalde-Nord in Brandenburg zu verzichten. Eine Entscheidung über die Tagebau-Erweiterung Welzow-Süd II wurde verschoben. Im nördlichen Landkreis Görlitz soll der Tagebau Nochten II in geringerem Umfang genutzt werden als zunächst geplant.

