Evangelische Grundschule wird zehn Im September 2007 wurden die ersten 15 Kinder in die neue Langburkersdorfer Einrichtung eingeschult. Mit einer Festwoche wird das Jubiläum gefeiert.

Die einstige Schule Langburkersdorf wurde 2007 zur evangelischen Grundschule. © Dirk Zschiedrich

Die Kinder und Lehrer der Evangelischen Grundschule Hohwald in Langburkersdorf haben Grund zum Feiern. Vor zehn Jahren, genau am 1. September 2007, öffneten sich für 15 Kinder erstmals die Schultüren. Das runde Jubiläum soll nun mit einer Festwoche begangen werden. Der Auftakt findet am Sonntag, dem 7. Mai, um 10 Uhr, mit einem Festgottesdienst zum Schul- und Kindergartensonntag in der St.-Jacobi-Kirche statt. Anschließend können sich die Besucher beim Kirchencafé zusammensetzen. Höhepunkt der Festwoche ist ein Dank- und Schulfest, das am 13. Mai steigen wird. Um 14 Uhr beginnt das Festprogramm in der Turnhalle in Langburkersdorf. Bis gegen 18 Uhr wird auf dem gesamten Schulgelände der zehnte Geburtstag gefeiert – mit Bastelstraße, Kinderschminken, Hüpfburg, Tombola und Clown Lulu.

Pfarrer Sören Schellenberger hat das Projekt „Evangelische Grundschule Hohwald“ seit 2005 begleitet. Dank vieler Helfer und Unterstützer sei es gelungen, binnen zwei Jahren die Herausforderung der Schulgründung zu meistern. „Wir können dankbar und auch ein wenig stolz sein, dass unsere kleine Schule die Schullandschaft in unserer Region bereichert“, sagt Sören Schellenberger, der nicht nur Pfarrer, sondern auch Vorsitzender des Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz ist. Die Kinder, die in Langburkersdorf unterrichtet werden, würden über eine auffallend hohe soziale Kompetenz verfügen. Das würden weiterführende Schulen wie Gymnasien und Oberschulen immer wieder bestätigen. Schellenberger dankt in diesem Zusammenhang allen Lehrern, Mitarbeitern, Unterstützern, Sponsoren, Eltern und Großeltern und nicht zuletzt den Mitgliedern des Evangelischen Schulvereins.

