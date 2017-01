Evangelische Grundschule darf bleiben Wegen Bauverzugs an den Roten Kasernen verlängert Pirna den Vertrag für die Nicolaistraße. Das funktioniert gerade so.

Das neue evangelische Schulzentrum in den Roten Kasernen wird später fertig als geplant. © Archivbild/Kristin Richter

Alles war fest eingetaktet, der Zeitplan straff fixiert: Zum Start des Schuljahres 2017/2018 wollte der evangelische Schulverein Pirna mit Grundschule, Hort, Mittelschule und beruflichem Gymnasium ins neue Quartier in den Häusern Rottwerndorfer Straße 51 und 52 ziehen. Der Verein lässt die früheren Roten Kasernen derzeit für rund zehn Millionen Euro zum Schulzentrum umbauen, nach reichlich anderthalb Jahren Bauzeit sollte das Domizil spätestens im August dieses Jahres fertig sein. So war zumindest der Plan. Doch schon seit geraumer Zeit steht fest: Der Plan funktioniert nicht.

Wegen eines aufgelaufenen Bauverzugs kann das Schulzentrum die Roten Kasernen nicht pünktlich beziehen. Nun muss dringend eine Zwischenlösung oder ein Interimsquartier her, sollen Schüler und Lehrer nicht ab Sommer ohne ein Dach überm Kopf dastehen. Denn die Mietverträge für die bisherigen Unterkünfte Nicolaistraße 3 und Rottwerndorfer Straße 49 laufen regulär bis August 2017, danach ist zick. „Für uns wäre es die beste Lösung, wenn wir noch ein paar Monate länger in den bisherigen Häusern bleiben könnten“, sagt Falk Wenzel, Geschäftsführer des evangelischen Schulzentrums. Lange aber galt es als unsicher, ob Pirna diesen Wunsch erfüllen kann, zumal die Stadt in Kürze vor allem auf ihr Haus Nicolaistraße 3 selbst Ansprüche anmeldet. Inzwischen aber ist ein Kompromiss gefunden.

Frist verlängert

Der Stadtrat stimmte am Dienstagabend mit großer Mehrheit zu, dass Pirna die bestehenden Mietverträge mit dem evangelischen Schulverein für eine Übergangszeit verlängert. Grundschule und Hort können danach bis Ende Februar 2018 im Haus Nicolaistraße 3 bleiben, Mittelschule und berufliches Gymnasium gar bis Ende 2018 im Haus Rottwerndorfer Straße 49. Mitarbeiter des Rathauses hatten zuvor schon attestiert, dass es gegen eine solche Verlängerung nichts einzuwenden gebe.

Die Nachricht über die genehmigte Nachspielzeit löste beim evangelischen Schulverein große Freude aus. „Jetzt hängen wir zumindest nicht mehr in der Luft“, sagt Wenzel. Die Verlängerung der Mietverträge entspricht exakt den Wünschen des Vereins, denn die Bauleute werden bis zu den angegebenen Daten mindestens brauchen, um die Roten Kasernen fertigzustellen – und schon das ist recht knapp kalkuliert.

Weil vor allem der Schulbetrieb im Haus Nicolaistraße 3 endlich ist, hat der evangelische Schulverein nun die Prioritäten neu gewichtet. Vorrang hat jetzt, dass das kleinere der neuen Schulhäuser – das Gebäude Rottwerndorfer Straße 52 – pünktlich fertig wird. Laut Wenzel soll der Umzug von Grundschule und Hort bis spätestens Februar 2018 über die Bühne gegangen sein. Ob der Verein für Mittelschule und berufliches Gymnasium die volle Verlängerungsfrist ausschöpft, ist noch unklar. Geplant ist derzeit, dass diese beiden Bildungsstätten bis zum Start des Schuljahres 2018/2019 ins neue Domizil im Haus Rottwerndorfer Straße 51 gezogen sind.

Bauverzug durch Mängel am Gebäude

Dass die Roten Kasernen nicht schon in diesem Jahr fertig werden, liegt an mehreren Faktoren. Zum einen ist die Baubranche laut Wenzel zurzeit mehr als gut ausgelastet. Für die Schul-Neubauer erwies es sich schon im vergangenen Jahr als schwierig, einzelne Gewerke zu finden, die sich in den straffen Bauzeitplan des Schulvereins integrieren ließen. Weil viele Firmen keine freien Kapazitäten haben, konnten sie notgedrungen erst später eingetaktet werden, was allerdings den Zeitplan gehörig durcheinanderwirbelte.

Zum anderen konnte der Schulverein mehrere Leistungen erst verspätet ausschreiben, weil naturschutzrechtliche Auflagen verhinderten, dass gleich an allen Ecken gebaut werden konnte. Beispielsweise war der Dachstuhl lange Zeit tabu, bis geklärt war, ob im Gebälk Fledermäuse wohnen und Nachwuchs aufziehen.

Da aus diesem Grund einige Baubereiche erst verspätet geöffnet und begutachtet werden konnten, zeigten sich auch unvorhergesehene Mängel wie verfaulte Holzbalken oder durchgerostete Metallträger erst viel später. Die Summe der Probleme zwang den Schulverein dazu, den Bauzeitplan zu verlängern.

Nun aber müssen die Handwerker innerhalb der verlängerten Fristen fertig werden, einen weiteren Nachschlag wird es nicht geben – vor allem nicht für das Haus Nicolaistraße 3. Denn Pirna will das Gebäude des früheren Schiller-Gymnasiums, dass im Fördergebiet „Friedenspark“ liegt, möglichst bald sanieren. Danach benötigt die Stadt das Schulhaus als Ausweichquartier, wenn die Pestalozzi-Oberschule in Copitz modernisiert und erweitert wird.

