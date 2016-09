Evakuierung in der Grundschule In der Großharthauer Schule rauchte es. Feuerwehr und Lehrer beherrschten die Lage.

In der Großharthauer Grundschule gab es jetzt eine Feuerwehrübung. © Symbolfoto: dpa

Helle Aufregung an der Grundschule in Großharthau: Im Kellerbereich war es jetzt zu einer Rauchentwicklung gekommen. Sofort alarmierte der Hausmeister die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Großharthau. Die Wehr rückte blitzschnell mit ihrem Tanklöschfahrzeug an. Gleichzeitig begannen die Lehrerinnen mit der Evakuierung aller Schüler aus dem Schulgebäude. Alles klappte prima, alle Kinder befolgten die Anweisungen. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehrleute war die Evakuierung der Kinder hinaus ins Freie abgeschlossen. Der Angriffstrupp der Feuerwehr ging gemeinsam mit dem Gruppenführer sofort zur Lageerkundung ins Gebäude. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehrleute aber Entwarnung geben und die sichtlich aufgeregten Kinder aufklären: „Es handelte sich hierbei um eine gemeinsame Evakuierungsübung von Feuerwehr und Grundschule“, teilte Tino Kretschmer von der Feuerwehr mit. „Diese schreibt der Gesetzgeber einmal im Jahr vor.“

Die Großharthauer Lehrer und ihre Schulkinder bewiesen, dass sie im Notfall zügig handeln können. „Wir als Feuerwehr möchten uns für die gute Zusammenarbeit bei Lehrern und Schülern bedanken“, sagte Tino Kretschmer nach der erfolgreichen Übung. (szo

