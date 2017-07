Evakuiert nach Automaten-Sprengung Immer wieder versuchen Täter, Geldautomaten zu sprengen. In Aachen muss deswegen ein Wohnhaus evakuiert werden. Die Täter können zunächst flüchten.

Polizisten untersuchen die Filiale einer Bank in Aachen nach einer versuchten Geldautomatensprengung. © dpa

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung ist ein Wohnhaus in Aachen geräumt worden. Die Feuerwehr warnte am Freitagmorgen vor einer Explosionsgefahr rund um den Tatort im Eingangsbereich einer Bank.

Ein Entschärfer des Landeskriminalamtes sprengte den Automaten kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. „Jegliche Gefahr musste ausgeräumt werden“, sagte eine Sprecherin. Die Täter konnten zunächst flüchten.

Am Vormittag war die Gefahr gebannt und es gab Entwarnung. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, die direkt über der betroffenen Bank liegen. Der Eingangsbereich des Geldinstituts wurde bei der versuchten Sprengung erheblich beschädigt. Am Tatort hätten die Einsatzkräfte Gasflaschen gefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bei der Fahndung nach den Tätern sei auch die belgische Polizei eingeschaltet worden, hieß es. Die Unbekannten seien vermutlich mit einem dunklen Audi geflüchtet. Ob sie tatsächlich Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. (dpa)

zur Startseite