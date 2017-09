Europaweite Ausschreibung für Planung der Schulsanierung Den Auftrag hat die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH bekommen. Die Zeit drängt. Die Bauarbeiten sollten schon in diesem Jahr beginnen.

Die Pestalozzischule in Hartha soll umfangreich saniert werden. © Dietmar Thomas

Die Pestalozzischule soll im Laufe der kommenden fünf bis sechs Jahre umfassend saniert werden. Für dieses Jahr war die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und für nächstes Jahr die Integration des Hortes in die Schule geplant. Doch an einen Baustart ist noch lange nicht zu denken. Jetzt haben die Räte in einem sogenannten Umlaufbeschluss den Auftrag für die europaweite Ausschreibung der Planungen an die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH zu vergeben. „Die Stadt hat ihre Zuarbeiten gebracht. In Kürze soll die Ausschreibung erfolgen. Wir kennen das Büro und haben bereits bei der Stadtsanierung und beim Stadtumbau Ost mit ihm zusammengearbeitet“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Danach wird der wirtschaftlichste Bieter ermittelt und es kann mit den Planungen begonnen sowie das entsprechendes Fördergeld beantragt werden. Gibt es grünes Licht von der Fördergeldstelle, kann die Ausschreibung der Bauleistungen, und dann die Umsetzung erfolgen.

Ein Bürger hatte zur Fragestunde im Stadtrat nachgefragt, warum die Bauarbeiten in der Harthaer Schule noch nicht begonnen haben. In anderen Städten wie Waldheim und Döbeln würde die Umsetzung von Vorhaben schneller gehen. „Hier geht es um die Sicherheit der Kinder. Die Schule hat schon sehr lange eine Ausnahmegenehmigung. Irgendwann muss sie doch ablaufen“, so der Bürger.

In der Schule wurde eine akustische Alarmierung installiert und Brandmeldeanlagen eingebaut. „Das gehörte zu den Forderungen, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Nun sollen im nächsten Jahr die restlichen Auflagen erfüllt werden. „Die europaweite Ausschreibung bindet viel Zeit. Doch wir müssen die Richtlinien einhalten“, so Bürgermeister Ronald Kunze. Kämmerin Barbara Müller wies darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren für Arbeiten an und in der Schule kein Fördergeld gab, da diese einen Beobachtungsstatus hatte, der Erhalt nicht gesichert war. Nun gebe es deshalb einen Sanierungsstau.

Bisher war die Verwaltung davon ausgegangen, dass es sich bei den Vorhaben um Einzelprojekte handelt. „Nach der neuen Vergaberichtlinie sind aber alle Vorhaben, die mit der Sanierung der Schule in Zusammenhang stehen, als ganzes Projekt zu betrachten. Und das hat zur Folge, dass bei dieser Größenordnung die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden müssen“, so Ronald Fischer.

Trotz der Verzögerung werde alles daran gesetzt, dass der Hort Sonnenschein Ende nächsten Jahres in die Schule einzieht, damit genügend Hortplätze auf Dauer zur Verfügung gestellt werden können.

