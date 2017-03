Europaweit im Geschäft Der Kutschenhandel Sachsen mit Sitz in Seeligstadt verbucht gute Umsätze. Nicht nur mit Fahrzeugen für den Sommer.

Kutschen, wohin man schaut: Uwe Fauck, Inhaber des Kutschenhandels Sachsen, bereitet ein Fahrzeug fürs Fest am Wochenende vor. © Steffen Unger

Ein Winter wie der jüngste ist für Uwe Fauck nach Maß. Schnee macht Lust aufs Schlittenfahren – und auch die sind im Kutschenhandel Sachsen zu haben. Sogar in XXL, so dass man Pferde davor spannen kann. Der von Uwe Fauck 2004 in Seeligstadt gegründete Kutschenhandel Sachsen liefert die Schlitten in die Alpenregion, und dort vor allem nach Österreich. Gefahren werden sie von Leuten, die sie privat nutzen, größtenteils aber von Unternehmen, die im Tourismus tätig sind.

Deutschlandweit ist der Kutschenhandel im Aufwind. Die Branche meldet jährliche Umsatzsteigerungen von fünf bis zehn Prozent. Auch Uwe Fauck ist mit der Entwicklung seines Geschäftes „sehr zufrieden“. Das Gros seiner Kunden ist in Deutschland zu Hause. Exportiert werden die Kutschen außer nach Österreich auch in die Schweiz und nach Frankreich. Vor allem übers Internet werden Freunde des Kutschen- und Fahrsports aufmerksam, sagt der Seeligstädter. Manch einer kauft spontan ab Hof. Andere lassen sich ihre Kutsche wunschgerecht anfertigen. Gebaut werden die Fahrzeuge von einem Kooperationspartner. Hydraulik und Elektrik werden im eigenen Haus entwickelt.

Bis zu 100 Kutschen und Schlitten sind am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Hof der Familie Fauck in Seeligstadt, Am Mühlgraben 10 zu sehen. Präsentiert zum Kutschenfest werden neue, gebrauchte und historische Fahrzeuge, aber auch Pferdegeschirre sowie Zubehör für den Fahrsport. (SZ)

www.kutschenhandel-sachsen.de

