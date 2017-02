Europas Neubau auf Malta Die Flüchtlingspolitik sollte das Hauptthema beim EU-Gipfel sein. Doch es drängte sich etwas anderes nach vorn.

Nachdenklich vor großer Kulisse: Bundeskanzlerin Angela Merkel, der griechische Regierungschef Alexis Tsipras (vorn l.) und Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Beim Treffen auf Malta ging es auch um die künftige Rolle der EU in der Welt. © reuters

Wir Europäer tragen heute eine große Verantwortung. Wir müssen Stärke und Einigkeit zeigen in einem Moment, in dem die Welt eine starke EU braucht.“ Es könnten die Worte aus einer US-Wahlkampfrede sein – wäre da nicht das Wörtchen Europa. Der Wechsel der US-Administration aber ist es, der die Gemeinschaft in genau diese Rolle drängt. Die Botschaft war angekommen und der Tenor des informellen Treffens der Staats- und Regierungschefs am gestrigen Freitag in der malerischen Hauptstadt Valletta auf Malta.

„Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vormittag in Valletta. Je klarer Europa seine Rolle definiere, umso besser „können wir auch unsere transatlantischen Beziehungen pflegen“. Dass der US-amerikanische Präsident nichts von der EU hält, hat er indes deutlich gemacht. Es sollten am besten neben Großbritannien noch weitere Länder aus der EU austreten, lautet einer seiner einschlägigen Kommentare. Genauso scharf konterte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: „Ich habe manchmal den Eindruck, dass die neue US-Administration Europa nicht im Detail kennt.“

Auch bei den Staats- und Regierungschefs lösten Trumps bisherige Äußerungen Empörung aus. „Es ist nicht akzeptabel, dass über eine Reihe von Erklärungen des US-Präsidenten Druck erzeugt wird, was Europa sein soll und was nicht“, schimpfte der französische Präsident François Hollande. Und machte auch gleich deutlich, dass sich die EU nun besser auf sich selbst konzentrieren müsse. „Wir brauchen eine europäische Konzeption für Europa.“ Darin liege die Zukunft der Gemeinschaft.

Mit seinen kontroversen Bemerkungen hatte Trump auf die innereuropäische Diskussion wie „ein Katalysator“ gewirkt, umschrieb es Österreichs Bundeskanzler Christian Kern. Nun müsse die Gemeinschaft aber auch liefern: Zwar stimme die Richtung der Migrationspolitik, „aber das Tempo, mit dem wir vorankommen, ist leider sehr unbefriedigend.“

Die Marschrichtung war deutlich: Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die Gemeinschaft das Transitland Nummer eins in Nordafrika unterstützen und für besseren Grenzschutz sorgen. „Wir brauchen eine politische Lösung für ein politisch stabiles Libyen“, formulierte es die Kanzlerin. Für die EU heißt das: Ein Land, das seine Grenzen sichern kann und verhindert, dass Flüchtlinge illegal nach Europa gelangen. 95 Prozent der Menschen, die 2016 illegal in der EU eintrafen, kamen über das Mittelmeer, 90 Prozent von ihnen starteten in Libyen.

Kein legaler Weg nach Europa

Dass Italien am Vorabend des Gipfels ein bilaterales Abkommen mit Libyen schloss, bekam die Rückendeckung der übrigen 27. Es geht um die Verbesserung des Grenzschutzes zu anderen afrikanischen Transitstaaten und der Bedingungen der Menschen, die in Libyen stranden. Die Maßnahmen sind nicht neu, sollen aber verstärkt werden. Doch ein legaler Weg nach Europa fehlt nach wie vor: „Können Flüchtlinge nur zu uns kommen, wenn sie sich in die Hände von Schleppern begeben? Diese Frage verneine ich“, sagte Merkel. „Der Weg kann dann nur über Kontingente gehen, die legal zwischen Ländern verabredet werden.“ Aus Delegationskreisen hieß es aber, dass so ein Modell derzeit für Libyen nicht zur Debatte stehe.

Stattdessen setzt die Gemeinschaft weiter auf Abschottung: Zwar wollen die Mitgliedsstaaten auch die wirtschaftliche Lage in den Herkunftsländern verbessern. Gleichzeitig sollen aber mögliche Ausweichrouten geschlossen werden, etwa über Ägypten, Tunesien und Algerien. Konsequenteres Vorgehen ist auch bei den Rückführungen von Migranten ohne Bleiberecht geplant. Dies scheitert bislang vor allem am Unwillen der Herkunftsstaaten, ihre Staatsbürger zurückzunehmen.

Die britische Premierministerin Theresa May wollte bei diesen Entschlüssen nicht fehlen – und hatte sich praktisch selbst eingeladen auf den Gipfel. Sie reiste am Nachmittag ab, die übrigen 27 setzten ihre Runde fort, um über die Planungen einer Geburtstagsfeier zu sprechen: Im März werden die Römischen Verträge 60 Jahre alt. May wird zuvor mit einem offiziellen Schreiben Artikel 50 und damit die auf zwei Jahre begrenzten Austrittsverhandlungen auslösen. Spätestens dann muss Europa seine neue Rolle gefunden haben.

