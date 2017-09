Europas Klubs im Kaufrausch Am letzten Tag des Transferfensters ging es in einigen europäischen Ligen noch einmal hoch her.

Der Auftritt von Kylian Mbappe beim WM-Spiel der Franzosen gegen Holland hatte sein eigenes Thema mit dem bevorstehenden Wechsel zu Paris St. Germain. © action press

Englands Top-Klubs warfen wieder mit Geld nur so um sich, auch in Italien und Deutschland wurden die Transferrekorde geknackt – den turbulenten „Deadline Day“ krönte aber Paris St. Germain. Mit der Verpflichtung von Kylian Mbappé haben die Franzosen den nächsten Millionen-Irrsinn vollzogen, auch wenn dieser erst im kommenden Jahr die Bilanzen richtig belasten wird.

Wahnwitzige 180 Millionen Euro überweist der Scheich-Klub dann an die AS Monaco, die ihr Sturmtalent ab sofort an PSG ausleiht. „Es ist eine große Ehre für mich, in diesem Klub mit diesen großartigen Jungs zu spielen“, sagte der 18-jährige Mbappé brav, für den Paris „genau das richtige Projekt“ darstellt. Ein Projekt, das jegliche Vorstellungen sprengt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Paris für Brasiliens Superstar Neymar 222 Millionen Euro gezahlt und den Stürmer damit zum teuersten Fußballer gemacht. Wenn der Neymar-Deal also der Königstransfer ist, wird Mbappé zumindest die Rolle als Kronprinz übernehmen. „Ich will mich immer verbessern, das wird mir in diesem Team gelingen“, sagte Mbappé.

Wo das Geld locker sitzt

Wie die Pariser im kommenden Jahr die Richtlinien des Financial Fair Play (FFP) umgehen wollen, ist aktuell noch ungewiss. Wahrscheinlich werden sie für die Verbesserung der Bilanz den ein oder anderen ihrer Stars teuer veräußern – nach England beispielsweise. Da sitzt das Geld bekanntlich ähnlich locker wie an der Seine.

Mehr als 1,5 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie haben die PremierLeague-Klubs in diesem Sommer ausgegeben, Manchester City hat dabei mit etwa 234 Millionen Euro den Titel als „Shopping-King“ ganz knapp vor PSG (233) abgeräumt. Dass die Vereine der italienischen Serie A mit Gesamtausgaben von rund 820 Millionen Euro ebenso einen Rekord aufstellten wie die Bundesliga-Klubs – mit mehr als 600 Millionen Euro – ging irgendwie unter.

„Die Premier-League-Klubs haben zum sechsten Mal nacheinander eine Bestmarke in Sachen Ausgaben aufgestellt“, sagte Dan Jones von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte der BBC. Der Hauptgrund dafür liegt im TV-Vertrag, der den Vereinen allein aus der nationalen Vermarktung jährlich rund 2,3 Milliarden Euro in die Kassen spült.

Wahrscheinlich ist in England auch deshalb die Dichte so extrem. Während in Deutschland, Spanien oder Italien nur die elitären Klubs tief in die Tasche greifen, tun das auf der Insel alle. Selbst der Aufsteiger Huddersfield Town kaufte für knapp 50 Millionen Euro ein.

„Das Problem“, sagte Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho kürzlich, seien nicht 222 Millionen Euro für einen Neymar: „Der ist das Geld wert. Das Problem ist vielmehr, dass für durchschnittliche Spieler immer mehr ausgegeben wird.“

Und noch ein Trend ist zu erkennen: Der Marktwert eines Spielers scheint mittlerweile nicht mehr zu interessieren, die Dienste der jeweiligen Akteure sind den Vereinen weitaus mehr wert. Von den 30 teuersten Transfers der Sommerperiode hielten sich nur beim italienischen Verteidiger Leonardo Bonucci Wert und Ablöse – etwa 42 Millionen Euro – die Waage. Am größten war die Lücke bei Danny Drinkwater, dessen Qualitäten auf neun Millionen Euro geschätzt werden – dem FC Chelsea aber 38 Millionen Euro wert waren.

Die Blues könnten einen Teil dieser Summe durch einen Transfer von Diego Costa zu Atlético Madrid auffangen. In Spanien ließ das Fenster noch bis Freitagnacht einen Wechsel zu. Theoretisch möglich war daher auch noch der Wechsel des Brasilianers Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona – für kolportierte 150 Millionen Euro.

Im Vergleich dazu wäre der deutsche Nationalspieler Mesut Özil, den der spanische Pokalsieger angeblich für 60 Millionen Euro verpflichten will, fast schon ein Schnäppchen. Bislang gelang es Barcelona, Team des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi, nicht, den Wunschspieler Philippe Coutinho vom FC Liverpool loszueisen. Als Ablösesumme waren zuletzt 150 Millionen Euro im Gespräch gewesen. Nun soll wohl Özil in letzter Sekunde das Messi-Team noch verstärken. (sid)

