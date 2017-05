Korrespondentenpost aus Prag Europas eifrigste Schnäppchenjäger In Sachen Billigeinkauf ist Tschechien sogar Testgebeiet für deutsche Supermarktketten.

Auf Billigangebote in Geschäften achten die Tschechen offenbar ganz besonders. Da kann der Einkauf dann auch schon mal etwas länger dauern. © picture alliance / dpa

Donnerstags meide ich meinen nächstgelegen Prager Supermarkt. Würde ich an diesem Tag dort einkaufen wollen, müsste ich mich schon draußen ewig lange nach einem Einkaufswagen anstellen. Der Grund: Am Donnerstag gibt es in meinem Supermarkt Rabatt.

Die Tschechen sind nach einer neuen Studie die größten Schnäppchenjäger innerhalb der EU. Während in Deutschland nur 16 Prozent aller Waren als Sonderangebot über die Ladentheke gehen, wird in Tschechien über die Hälfte aller Produkte mit ordentlichen Preisnachlässen verkauft.

Die Käufer kommen vorbereitet in ihren Supermarkt. Schon ein paar Tage vorher hatten sie einen Werbeprospekt in ihrem Briefkasten, der ihnen das Studium der Billigangebote erleichtert. Da sitzen viele Tschechen dann abends mit einem Stift in der Hand und kreuzen die sie besonders interessierenden Schnäppchen an. Mit dem Prospekt machen sie sich dann auf den Weg und füllen ihren Einkaufswagen. Das alles geht im wahrsten Sinne des Wortes im Schrittverkehr, weil man kein Schnäppchen verpassen will. Ein Einkauf dauert dann gern mal zwei Stunden.

Die Jagd nach Sonderangeboten setzte in Tschechien schon bald nach der „Wende“ ein. 2004 machten zwei Studenten der Prager Filmakademie einen genialen Studien-Abschlussfilm unter dem Titel „Ein tschechischer Traum“, in dem sie die Geschichte rund um die Eröffnung eines fiktiven Einkaufszentrums dokumentierten.

Über Wochen warben sie über Radio, Fernsehen, Plakate und Zeitungen für den neuen „Hypermarkt“, in dem man unglaubliche Preisnachlasse bekommen werde. Rund 3 000 Menschen kamen letztlich zur vermeintlichen Eröffnungsfeier, die etwa 500 Meter vor der reinen Kulisse eines Einkaufszentrums, mitten auf einer Wiese in einem Prager Außenbezirk, stattfand. Außer einem gewaltigen, bunt bemalten Stahlgerüst, das ein Einkaufsparadies vorgaukelte, war da aber nichts. Die zwei Studenten interviewten am „Eröffnungstag“ viele der Schnäppchenjäger. Die äußerten sich von wütend bis erheitert über den Schwindel. Obwohl auch die Medien groß über das Ereignis berichteten, glaubten nach einem Vierteljahr immer noch 18 Prozent der Tschechen, dass es da einen tollen Supermarkt mit Billigstpreisen gebe.

Die Schnäppchenmentalität ist in Tschechien geblieben. Völlig unverständlich ist das bei einigen Bevölkerungsgruppen nicht. Rentner etwa müssen im Durchschnitt monatlich mit umgerechnet 400 Euro auskommen. Eine andere Gruppe sind alleinerziehende Mütter, die keinen Job haben, weil es nicht ausreichend Krippen- oder Kita-Plätze gibt.

Für die – zumeist – deutschen Supermarktketten in Tschechien ist der „Schnäppchentag“ fast noch wichtiger als für die Kunden. Hier lernen sie, was sich anzubieten lohnt, und was aus dem generellen Angebot letztlich gestrichen werden kann. Gestrichen werden selbstverständlich – häufig zu meinem persönlichen Verdruss – Waren, um die die Tschechen aus Preisgründen einen Bogen machen. Dazu gehören etwa in Zartbitterschokolade und Branntwein eingelegte Kirschen. Den durchschnittlichen Tschechen sind die schlicht zu teuer. Und sie werden auch an den „Schnäppchen-Tagen“ nicht billiger.

