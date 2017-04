Europarat verleiht Pirna Ehrenplakette Die Stadt konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen und erhält den Europapreis.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke freut sich über diese große Ehre. © Steffen Unger

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wird in diesem Jahr Pirna den Europapreis in der Kategorie „Ehrenplakette“ verleihen. Damit setzte sich die Stadt gegen eine starke Konkurrenz durch. Der Ausschuss vergibt diese Auszeichnung an Gemeinden, die besonders verdienstvoll den europäischen Gedanken verbreiten. Ein Mitglied der Versammlung wird die Ehrenplakette während einer öffentlichen Zeremonie an Pirna verleihen, ein Termin dafür steht aber noch nicht fest. Das Gremium, beratendes Organ des Europaparlaments, verleiht jährlich nur zwischen acht und zehn Plaketten in ganz Europa.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) freute sich außerordentlich über diese große Ehre. „Sie ist Zeugnis dafür, dass den Pirnaern der europäische Gedanke, Weltoffenheit und Akzeptanz zentrale Anliegen sind und auch gelebt werden“, sagt er. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig, der das Verfahren parlamentarisch begleitete, lobte Pirnas mit Augenmaß und Beharrlichkeit betriebene Politik, die letztlich zum Erfolg führe. Für Pirna ist es nicht der erste Preis dieser Kategorie: Die Stadt hatte 2004 bereits das Europadiplom erhalten, im Jahr 2013 folgte die Ehrenfahne. (SZ/mö)

