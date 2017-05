Europameister heben in Meißen Beim Pokal der Blauen Schwerter starten Athleten aus zehn Ländern. Seit dem Comeback des Wettbewerbs ist das ein Rekord.

Es sind gerade Festtage für die Gewichtheber in Meißen. Am vergangenen Wochenende kehrte der Athletikclub dank eines zweiten Platzes beim Aufstiegsturnier in die 1. Bundesliga zurück. Und am Sonnabend wird dann Erstklassiges beim Pokal der Blauen Schwerter geboten. Die Traditionsveranstaltung, bei der bis zur Wende Olympiasieger und Weltmeister antraten, wurde 2012 wiederbelebt und kann für die 28. Auflage einen Rekord vermelden: Zehn Nationen waren seit dem Neubeginn vor fünf Jahren noch nie am Start.

„Uns ist es gelungen, zwei amtierende Europameister nach Meißen zu locken“, erklärt Organisationschef Michael Hennig. Joanna Lochowska (Polen) und Mirco Scarantino (Italien) holten bei der EM vor einem Monat in Split Gold. Neben weiteren internationalen Medaillengewinnern hat auch der EM-Dritte Robert Joachim aus Berlin zugesagt. Von den 34 Hebern, die in zwei Gruppen aufgeteilt am Mittag und am Abend zu den Hanteln greifen, kommen elf aus Deutschland. Für Lokalkolorit sorgen mit Hagen Janta und Nico Fritsch zwei Aufstiegsheber vom AC Meißen.

Wie zu DDR-Zeiten erhält der Sieger eine Porzellanvase mit den gekreuzten Schwertern. Gewonnen hat, wer dem jeweiligen Weltrekord in seiner Gewichtsklasse am nächsten gekommen ist. Der Vorjahressieger Bernardin Kingue-Matam kann den Pokal nicht verteidigen. „Das französische Team hat kurzfristig ohne Angabe von Gründen abgesagt“, bedauert Hennig. Die Stimmung an den Festtagen kann das jedoch kaum trüben. (SZ/dk)

Service: 6. Mai, 13 und 18 Uhr in der Gewichtheberhalle Meißen (Goethestraße 33). Eintritt 13 Euro (Kombiticket für beide Veranstaltungen 22 Euro).

www.pokal-der-blauen-schwerter.de

zur Startseite